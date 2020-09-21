Леся Никитюк – о съемках «Le Маршрутки»: «Куда бы ни заехали, нам сразу звонила полиция»

Ведущая «Le Маршрутки» рассказала, что ее впечатлило в Украине

Внимание! Внимание! 19 октября в 18:00 с «автовокзала» Нового канала в путешествие по Украине отправляется брендированный «Богдан». С водителем-тезкой за рулем и звездной пассажиркой Лесей Никитюк в роли штурмана. В такой компании не соскучишься. Ведь их ждут настоящие дорожные приключения и романтика дорог. Во время съемок нового сезона «Богдан» намотал 15 тысяч километров. И, конечно, такое путешествие сказалось на его «здоровье».

– Больше всего мне не нравится, как бы это печально ни звучало, что маршрутка после наших дорог разваливается, – признается Леся Никитюк. – Просто рассыпается. Я к машинам привыкла относиться, как к живым организмам. Если ты кричишь на них и ругаешься, то так они и едут. Поэтому мы свою маршрутку очень любим. Но ломаться от этого она не перестает (улыбается). А все остальное мне очень нравится – то, как нас встречают, догоняют на велосипедах, улыбки, объятия…

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Везде, где Леся появлялась, ее встречали, будто она не ведущая, а какой-то министр.

– В какую бы область мы ни заехали, нам сразу звонили полицейские и предлагали помощь и сопровождение, – вспоминает она. – Люди узнавали, где мы останавливались, и уже утром нарядные ждали нас с цветами, чтобы сфотографироваться. Такого в первом сезоне не было, потому что так массово нас еще не знали. За все эти вещи я и люблю лайфовые проекты.

Какую область покажут в первом эпизоде – смотрите 19 октября на Новом канале.