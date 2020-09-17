Що потрібно, щоб відкрити Україну з абсолютно нового, несподіваного боку? Подолати 15 тисяч кілометрів, набратися мужності й терпіння, пережити численні поломки транспорту і відмову гальм? Або, може, зібрати команду з 13 однодумців, які прагнуть відчути життя найпотаємніших куточків України кожною клітиною?

19 жовтня на Новому каналі стартує другий сезон «Le Маршрутки» – проекту, який зруйнує стереотипи про український туризм і повністю переверне сприйняття нашої країни.

На іншому континенті

– Однією з головних відмінностей цього сезону стане відстань, яку нам з командою «Le Маршрутки» вдалося подолати, – розповідає Леся Нікітюк – Місця, включені у маршрут, не користуються популярністю серед туристів, якщо про них взагалі хто-небудь знає, крім місцевого населення . У маршрутці побували і кобзарі, і металурги, і навіть індіанці, яких ми знайшли, і обов’язково покажемо в одному з випусків.

Ідеальний водій проти неідеальних доріг

За кермом транспорту, як і раніше, Богдан Богданович.

– Цього разу йому довелося миритися з вічними поломками маршрутки, неординарними пасажирами і жахливим станом українських доріг, – сміється ведуча Нового каналу.

А ще Леді Ле жартує, що все велике будівництво і ремонт почалися саме після того, як вона заспівала пісню про ями і показала їх у всій красі.

Не однією лише природою

А ще й промисловим та індустріальним туризмом. У новому сезоні Леся Нікітюк покаже й розповість про напрямки, які особливо сподобаються екстремалам і любителям поїздок у Чорнобиль. Ведуча спуститься в шахту, дослідить кар’єри та металургійні заводи.

Україна делікатесна

– У цьому сезоні ми їли таке, що китайцям з їх кажанами й не снилося, – сміється ведуча Нового каналу. – Наприклад, бойки нас пригощали стравами, які я в житті не куштувала. І навіть не знала, що таке є в Україні – борщ із пшоном і тушкована лобода. Шашлик з вугра і суп із кислою капустою ми їли на Волині. А ще дегустували рокот крумплі – загадкову страву закарпатської кухні, про яку ми розповімо в новому сезоні.

Весело, з приколами і поломками, не без нервів і складнощів «Le Маршрутка» об’їздила країну, щоб показати шоу для людей і про людей. Щоб відчути й передати всю любов України. А результати подорожі дивіться з 19 жовтня на Новому каналі!

Більше новин:

Леся Нікітюк: «Чоловіку не обов’язково заробляти більше»

Заради якої суми Леся Нікітюк покине телебачення?