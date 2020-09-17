Что нужно, чтобы открыть Украину с абсолютно новой, неожиданной стороны? Преодолеть 15 тысяч километров, набраться мужества и терпения, пережить многочисленные поломки транспорта и отказ тормозов? Или, может, собрать команду из 13 единомышленников, жаждущих прочувствовать жизнь самых потаенных уголков Украины каждой клеточкой?

19 октября на Новом канале стартует второй сезон «Le Маршрутки» – проекта, который разрушит стереотипы об украинском туризме и полностью перевернет восприятие нашей страны.

На другом континенте

– Одним из главных отличий этого сезона станет расстояние, которое нам с командой «Le Маршрутки» удалось преодолеть, – рассказывает Леся Никитюк – Места, включенные в маршрут, не пользуются популярностью среди туристов, если о них вообще кто-нибудь знает, кроме местного населения. В маршрутке побывали и кобзари, и металлурги, и даже индейцы, которых мы нашли, и обязательно покажем в одном из выпусков.

Идеальный водитель против неидеальных дорог

За рулем транспорта, как и раньше, Богдан Богданович.

– В этот раз ему пришлось мириться с вечными поломками маршрутки, своеобразными пассажирами и ужасным состоянием украинских дорог, – смеется ведущая Нового канала.

А еще Леди Ле шутит, что все большое строительство и ремонт начались именно после того, как она спела песню о ямах и показала их во всей красе.

Не одной лишь природой

Но еще и промышленным и индустриальным туризмом. В новом сезоне Леся Никитюк покажет и расскажет о направлениях, которые особенно понравятся экстремалам и любителям поездок в Чернобыль. Ведущая спустится в шахту, исследует карьеры и металлургические заводы.

Украина деликатесная

– В этом сезоне мы ели такое, что китайцам с их летучими мышами и не снилось, – смеется ведущая Нового канала. – Например, бойки нас угощали блюдами, которые я в жизни не пробовала. И даже не знала, что такое есть в Украине – борщ с пшеном и тушеная лобода. Шашлык из угря и суп с кислой капустой мы ели на Волыни. А еще дегустировали рокот крумпли – загадочное блюдо закарпатской кухни, о котором мы расскажем в новом сезоне.

Весело, с приколами и поломками, не без нервов и сложностей «Le Маршрутка» объездила страну, чтобы показать шоу для людей и о людях. Чтобы почувствовать и передать всю любовь Украины. А результаты путешествия смотрите с 19 октября на Новом канале!

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