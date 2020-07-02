Леся Никитюк выставила на продажу свои пижамы

Звезда шутит, что ее одежда обладает антицеллюлитным действием

Пока Новый канал пристально следил за путешествием Леся Никитюк по Украине на своей «Le Маршрутке», ведущая начала приторговывать. Ничего не подумайте – пирожки дальнобойщикам во время съемок в дороге, как и автографы фанатам никто не продает. Леся торгует не чем-нибудь, а пижамами собственного производства.

– Многие девушки постоянно спрашивали, откуда мои пижамы? Я говорила им, что сама шила, – рассказывает ведущая. – Они просили меня открыть SamaShila Store. Сначала мы не собирались ничего открывать. А потом подумали, что сделаем небольшой магазинчик c пижамами в Instagram. И вот наступил день открытия. Причем это случилось, когда я была на съемках тревел-шоу. Мы как раз простаивали, пытаясь починить маршрутку. Мне позвонила менеджер Юля: «Расскажи людям о магазине в сториз». Сказано – сделано. После этого тысячи людей «взрывали» телефон и директ! С одной стороны, я в панике, ведь маршрутка в этот момент стоит на ремонте, мы не можем снимать. А с другой – бесконечно счастлива, и лично отвечаю всем по поводу пижам. Это был супердень! Такие положительные эмоции, которые я получаю в целом от своей деятельности, лечат любой вирус.

В описании пижам отдельным пунктом указано, что они – антицеллюлитные. Так оно и есть. Принты бургеров и газировок на них отсутствуют. А на кокосах, бананах и несъедобных фламинго сильно не поправишься.

Сейчас Леся Никитюк сделала недолгий перерыв в путешествиях, и может посвятить время крою и шитью. А что? Спать в дороге тоже нужно с комфортом. Чтобы осенью показать яркий второй сезон «Le Маршрутки» на Новом канале.

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