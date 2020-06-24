Леся Никитюк поделилась интригующим фото со съемок «Le Маршрутка»

Ведущая выложила в Instagram снимок, на котором она в легком желтом платье лежит в траве

Съемки тревел-шоу – очень непростая задача. На днях Леди Ле едва не утонула в болоте, и в последний момент команда «Le Маршрутки» успела ее вытащить. Поклонники стали так сильно переживать за ведущую, что Никитюк решила всех успокоить и показать, что с ней всё хорошо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 24 Июн 2020 в 2:57 PDT

Но и без нотки интриги не обошлось: в подписи к солнечному снимку ведущая тревел-шоу написала, что ей кажется, что за ней следят. Правда, чтобы не заставлять вновь фанов нервничать, в карусельке снимков сразу же и раскрыла всю интригу! На втором фото во всей красе – расположившийся рядом на травке Богдан Богданович, который не спускает взгляда с ведущей. Мало ли, куда ее еще занесет!

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В подписи к фото Леся Никитюк также указала, где сейчас колесит «Le Маршрутка»: съемки новых выпусков тревел-шоу проходят на живописной Слобожанщине. И это только начало!