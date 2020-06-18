Открытки для автографов и маски для лица: что в чемодане у Леси Никитюк

Ведущая Нового канала пересела из личного авто в желтый бусик «Богдан» и отправилась колесить по Украине ради съемок второго сезона тревел-реалити «Le Маршрутка»

Впереди у Леси и команды проекта – несколько недель путешествий по родным просторам. Конечно, в такую поездку не отправишься без большого чемодана. Тем более, что места в «Богдане» хватит для всего!

– Что я взяла в командировку? Конечно, look’и для съемок, несколько купальников, ведь на украинские курорты мы в этом сезоне тоже заглянем. – рассказывает ведущая Нового канала. – А еще – пауэрбенки для гаджетов, открытки для автографов и большую косметичку. Там и масочки для лица, и мои любимые витамины для волос и ногтей.

Кстати, любимый питомец Леди Ле – ее пес Рафик – в чемодан не уместился. Хотя и очень хотел. Но в командировки хозяйка отправилась без него.

– В новом сезоне мы откроем с новой стороны еще восемь областей Украины, – интригует ведущая «Le Маршрутки» – проекта, который Новый канал покажет уже этой осенью. – А начнем с Черниговской. Сюда мы и отправились с Богданом Богдановичем.

Кстати, вы знали, что до Чернигова от Киева – всего полтора часа езды, а цены в ресторанах там вдвое ниже столичных. А еще там есть храмы XI века, пляжи с чистейшим песком и смотровая площадка с пушками. Чем еще может удивить Черниговщина – узнаем осенью на Новом канале.

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