Подготовка ко второму сезону звездного тревел-шоу в самом разгаре. И первая новость – знаменитая Лесина маршрутка уже не будет выглядеть так, как прежде!

Готовы к новому пулу невероятных историй об Украине и встреч с необычными людьми? Леся Никитюк готовит второй сезон «Lе Маршрутки», который Новый канал покажет осенью.

В нашей стране еще остались места, где не ступали длинные ноги ведущей. Но это ненадолго. Вся команда в низком старте, и скоро отправится в путь. Пока маршрут дорабатывается, обновляется и «Богдан».

Леся сделала поклонникам программы сюрприз и провела в сториз мини-экскурсию по салону.

Video: «Lе Маршрутка» готовится в путь! Смотри видеоэкскурсию от Леси Никитюк Ждете 2 сезон Lе Маршрутка? Леся Никитюк вместе с командой активно готовится к съемкам! Даже свою звездную маршрутку обновляет. Смотри видеоэкскурсию по салону от Леси Никитюк

– Маршрутка готовится к химчистке, замене декораций. Видите, ребята все работают, – рассказала путешественница. – Нам переделали потолок. Сейчас поставим кондер. И едем в МРЭО переоформлять маршрутку. А звезды вообще ездят в МРЭО переоформлять маршрутки? (смеется). А я езжу! МРЭО, жди.

Как изменится Лесина маршрутка – увидим позже. Ведущая наверняка придумала необычное решение, которое пока не раскрывает. Поклонникам программы остается лишь немного подождать. А, возможно, им даже посчастливится увидеть «Le Маршрутку» в своем городе.

Фото – @lesia_nikituk

Пока второй сезон снимается, есть возможность смотреть онлайн первый сезон «Le Маршрутки».