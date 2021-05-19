Смотрите премьеру 2 сезона «Improv Live Show» по вторникам в 20:00 на Новом канале

Improv Live Show – это совершенно новый для Украины развлекательный формат, созданный командой студии «Квартал 95». Здесь нет сценария – все построено на импровизации, филигранном юморе, обратной связи со зрителями и быстроте реакций. Никто из участников не представляет, что произойдет с ним в следующую минуту.

Во втором сезоне ведущим стал любимец зрителей Нового канала харизматичный Александр Педан. Он присоединился к импровизаторам не только в роли модератора, но и вместе с ними и звездами участвовал в импровизациях.