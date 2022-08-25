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«Это тяжело»: Владимир Шумко – о выступлениях перед военными

«Это тяжело»: Владимир Шумко – о выступлениях перед военными

Актер Improv Live Show, который покажет Новый канал, признался, что чувствует, когда выходит на сцену

С февраля в Украине почти не проходят празднования и вечеринки, а большинство концертов – в благотворительных целях. Участник проекта Improv Live Show, новый сезон которого осенью покажет Новый канал, Владимир Шумко активно участвует в театральных спектаклях и юмористических концертах, собирая средства для ВСУ. А вот его деятельность как ведущего мероприятий приостановилась.

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– Как-то мне позвонили по телефону с предложением провести день рождения, – рассказывает импровизатор. – Я озвучил свою цену и сказал, что из этих средств мне нужно еще отдать столько-то на ВСУ. А они мне: «Вы же понимаете, война, так может сделаете скидку?» Разве это нормально? Я аккуратно отказался.

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«Это тяжело»: Владимир Шумко – о выступлениях перед военными

Во время войны Вова провел за деньги только онлайн-корпоратив в формате квиза.

– Потому что мне нравятся интеллектуальные игры. Тем более мы во время квиза еще и провели благотворительный аукцион! – говорит Шумко. – Вообще, тяжело выходить на сцену. Нет такого ощущения, как прежде, не получаю былого удовольствия от сцены.

«Это тяжело»: Владимир Шумко – о выступлениях перед военными

В то же время актер чувствует, что выступления нужны! Люди благодарят, потому что хотят отвлечься, переключиться, посмеяться.

– Я выступал перед разной аудиторией в разных городах. И перед переселенцами, и перед военными тоже. И это действительно тяжело, – признается Владимир Шумко. – Они благодарят, но смотрят как будто сквозь тебя. Просто воспринимают, что кто-то есть, и кто-то что-то говорит. Еще до полномасштабного вторжения мы ездили с юмористическим концертом на восток, выступали за шесть километров до периметра, где базировались орки. И тогда было такое же чувство… Военные и смеялись, и хлопали, но смотрели словно сквозь нас.

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