Как известный юморист обманул пограничника

Участник Improv Live Show, которое покажет Новый канал, никоим образом не нарушил закон, как вы могли подумать. Просто немножко «сломал систему», чтобы сэкономить время!

Как же обидно задерживаться на работе, когда ждут на вечеринке. А когда эта вечеринка за границей, и, казалось бы, все идет по плану, но в один момент может сорваться, то эмоции на грани. Вот доказательство – реальная история, произошедшая с участником Improv Live Show, которое весной 2022-го покажет Новый канал, Владимиром Шумко.

– Мы с друзьями ехали в Италию, на свадьбу к нашей однокласснице. На польской границе, на таможне, нас отправили на яму. Это там, где должны полностью «распаковать» машину, обыскать все, что только можно, чтобы понять, что нет контрабанды, – рассказывает он в Международный день таможенника, который отмечают 26 января. – Мы встали в очередь, были 12-ми. Человек, который был шестым, ждал уже восемь часов. Я как представил, сколько нам стоять…

Терпения у Вовы хватило ненадолго. Когда пришло понимание, что ждать придется как минимум сутки, у импровизатора появился план.

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– Я включил свое актерское мастерство, вспомнил школьные годы, разные «штучки», которыми мы пользовались, подошел к таможеннику и сказал: «У меня болит зуб». Он мне: «Хорошо, когда-нибудь полечите». А я продолжаю: «Нет, вы не понимаете. У вас когда-нибудь болел зуб? Я так отыграл! Такие уж глазки сделал! Так скорчил свою «мордель»! – вспоминает Шумко. – Пограничник подумал немного и повел меня к дежурному смены, которому я повторил все то же самое. И еще добавил: «У меня выпала временная пломба, которую у вас там врач должен поставить обратно. Я уже договорился». Может быть, даже слеза пошла у меня при этом. Искренне попросил его нас пропустить, и он согласился! Мы спокойно проехали мимо тех машин, которые стояли в очереди энное количество часов и ждали, поймали все их злые взгляды и проклятия. Дальше быстренько прошли контроль и поехали дальше. Вот такая история!

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет весной 2022 года. Не пропустите взрывную юмористическую премьеру!