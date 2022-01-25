«Нашел способ»: как Богдан Буше сбежал со свидания

Известный блогер и актер сериалити «Киев днем и ночью» (Новый канал) вспомнил, как «слинял» со встречи

Далеко не все свидания в нашей жизни – удачные и приятные. Есть и такие, с которых хочется сбежать. Правда, мало кому хватает смелости. Известный блогер и актер сериалити «Киев днем и ночью» Богдан Буше не из таких. За кулисами Improv Live Show, которое весной покажет Новый канал, он рассказал действенный способ «слинять» со встречи, на которой некомфортно.

– Познакомился с девушкой. Она очень настаивала, чтобы мы провели вместе вечер. Я согласился, – рассказывает парень Новому каналу. – Вечером встретились, прогулялись, на улице было холодно, поэтому пригласил ее погреться в кафе. Она начала меня доставать пустым разговором. Мне было вообще неинтересно, но понимал, что не нужно этого показывать. Затем девушка предложила мне продолжение вечера. Понимаете, о чем я (улыбается). А мне это было совсем не интересно. Я не очень люблю отказывать людям, но на этот раз поступил именно так. Нашел способ. Написал сестре: «Набери меня через три минуты и скажи, что нужно срочно уезжать». Она позвонила, не понимая, что происходит, а я пытался выкрутить ситуацию в свою пользу. В конце концов все-таки сбежал от этой девушки.

Improv Live Show с ведущим Александром Педаном и классными импровизаторами Валентином Михиенко, Ромой Мищеряковым и Владимиром Шумко Новый канал покажет весной 2022 года. Это будет взрыв юмора!