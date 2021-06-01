«За несколько минут до выступления весь коллектив заявил, что уходит»: Амадор Лопес – о розыгрыше коллег

За кулисами Improv Live Show артист поделился забавной историей, из-за которой ему пришлось сильно понервничать

Обычно слово розыгрыш автоматически сочетают со словом смех. Но бывает, что сначала человек переживает стресс, а потом вспоминает этот момент, как один из самых веселых в жизни.

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– Меня как-то очень ярко разыграли коллеги, – поделился во время съемок Improv Live Show украино-венесуэльский хореограф и певец Амадор Лопес. – Шутки в нашем коллективе присутствуют каждый год 1 апреля. Так совпало, что в этот день мы празднуем День рождения балета и группы Rumberos. Обычно разыгрываем друг друга. Делаем это довольно жестко. Но как-то весь коллектив вместе с директором объединился и пошутил надо мной по-особенному. Мы были на гастролях. И вот за несколько минут до выступления они заявили, что не будут выходить на сцену и прямо сейчас уходят. У них было условие – либо я поднимаю им зарплату вдвое, либо они заканчивают свою работу. Более того – они сделали это в форме SMS. Я был очень растерян. Вообще не понимал, что происходит, потому что действительно забыл, что на календаре 1 апреля. Но через некоторое время они все же пришли, мы все посмеялись, поздравили друг друга и пошли выступать.

Полный выпуск Improv Live Show с Амадором Лопесом, Игорем Ласточкиным и Tayanna смотрите на сайте и на YouTube Нового канала.