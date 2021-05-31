Влада Яму розводить 5-річний син: «Люблю тонкий гумор»

Також хореограф зізнався, які жарти можуть його образити

З почуттям гумору у Влада Ями все гаразд. Він може посміятися з себе та над зіркових колег. Це було видно під час ефіру Improv Live Show на Новому каналі. Одначе є гумор, який може зачепити хореографа.

– Мене можуть образити хіба що тупі жарти, – зізнається Влад Яма. – Які позбавлені будь-якого інтелекту. Я люблю гумор більш тонкий, вишуканий, або вже повністю протилежний жанр – «чорний гумор». Якщо жарт лежить десь на поверхні, то мені нецікаво. Навіть якщо сміються всі навколо. А от чи ображав я приколами інших? Можливо, було пару разів. Особливо за останні роки, коли судив танцювальне шоу. Але там є специфіка змагання, свої правила і територія танцю, де я можу собі дозволити сказати дещо більше про здібності і навички людини, ніж у реальному житті. Мені не соромно, але ходять чутки, що дехто й досі ображається.

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А от з близькими жінками він не дуже любить жартувати.

– З партнерок ніяк не глузував. Ми – одна команда, тож якісь розіграші могли б закінчитися дуже погано для обох, – розповідає він Новому каналу за лаштунками Improv Live Show. – З дружиною приблизно така ж історія. Максимум, який я собі можу дозволити, – це ввімкнути якийсь смішний фільтр в Instagram і зняти відео з нею, щоб вона не знала. А потім вже сміємося разом з результату. А ще, буває, знімаю непомітно, наприклад, як вона малює очі. Чесно кажучи, потім мене такі речі дуже веселять.

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А от хто любить пожартувати у зірковій родині, то це 5-річний син хореографа Леон.

– Останнім часом здебільшого мене розводить син. Він підходить і з абсолютно серйозним виразом обличчя питає: «Тату, а знаєш що?» Я кажу: «Що?» А він мені: «Нічого!» І сміється щоразу, наче вперше. Мені також весело, бо це реально прикольно, – усміхається хореограф.

Як вміє жартувати Влад Яма – можна побачити в Improv Live Show на сайті Нового каналу.