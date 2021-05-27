Рвал штаны на сцене: Женя Кот рассказал о курьезах во время выступлений

Хореограф вспомнил, как над ним шутили коллеги

Звездным гостям Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) приходится примерять на себя много ролей. То они ходят на свидания с импровизаторами, то увольняются с работы, а, бывает, и становятся живым реквизитом. Вещами Валика Михиенко стал и Женя Кот. Из него стреляли, на нем ездили, по нему говорили. Но к приколам и курьезам хореографу не привыкать.

– Было такое, что во время выступлений я должен был ловить партнершу. Поймал, а сам упал – сел на пятую точку. Бывало, что выключалась фонограмма, а я просто продолжал танцевать, – рассказал танцовщик Новому каналу. – Несколько раз рвал штаны прямо во время номера. К счастью, это была съемка, дубли, и я дотанцовывал все, не обращая внимания на инцидент, а потом забегал за сцену, и там мне быстро все зашивали. Но выходил и снова их рвал. Это было очень весело. Один из таких моментов, кстати, произошел совсем недавно – на съемках ко Дню Независимости. Снимали среди бела дня на Почтовой площади, а у меня вот такой курьез.

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А еще над Котом шутили коллеги по сцене.

– Помню, был номер, где парни выносили меня на сцену, как манекен, ставили, и уже из этой позиции я начинал свой сольный танец. И вот однажды они вынесли меня прямо в зрительный зал и поставили между рядами. Мне пришлось начинать номер там и, танцуя, самостоятельно выходить на сцену, – смеется он.

А вот как Женя Кот умеет шутить, смотрите в Improv Live Show на сайте Нового канала.