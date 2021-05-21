Гуакамоле: пошаговый простой рецепт

Ведущий Нового канала поделился способом приготовления гуакамоле

Работа на телевидении предполагает ненормированный график. Ранний подъем, ночные съемки, многочасовые марафоны на съемочной площадке – такой ритм оставляет отпечаток на здоровье. Зная это, многие из телезвезд стараются придерживаться здорового образа жизни. Не стал исключением и ведущий Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) Александр Педан. Он активно занимается спортом и правильно питается. А также любит баловать близких блюдами собственного приготовления, например, гуакамоле.

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Гуакамоле – это соус из авокадо. Известно, что это блюдо готовили еще ацтеки. Испанские конкистадоры называли гуакамоле «маслом бедняков». Рецептов соуса множество. Обычно к авокадо добавляют кинзу, чеснок, лимонный сок. Традиционно его подают с мексиканскими чипсами начос. Но гуакамоле вкусен и с обычными тостами и даже хлебом.

– Для гуакамоле лучше всего брать мягкие авокадо, какими бы страшненькими они не казались, – делится Педан. – Твердые сложнее размять, и они могут быть недозрелыми.

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт.

Помидоры черри – 3 шт.

Масло растительное – 1 ч. л.

Соль

Готовим гуакамоле

Шаг 1 – разрежьте авокадо пополам и выньте косточку.

Шаг 2 – с помощью столовой ложки отделите мякоть авокадо от кожуры.

Шаг 3 – разомните мякоть вилкой до состояния пюре.

Шаг 4 – нарежьте помидоры кубиками и добавьте к пюре.

Шаг 5 – заправьте маслом и посолите, хорошо все перемешайте.

Готово! Теперь гуакамоле можно намазывать на тосты или хлеб. Приятного аппетита!