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Как быстро выучить любой язык? Полезные советы от Александра Педана

Как быстро выучить любой язык? Полезные советы от Александра Педана

Ведущий Improv Live Show и реалити «Эксы» (Новый канал) на своей странице в Instagram поделился эффективными методами изучения языков. Еще в начале карьеры он так свободно не разговаривал на украинском, но благодаря особому подходу к тренировкам смог достичь значительных успехов. Как ему это удалось? Цитируем пост ведущего:

Віжуал

Віжуал — це література. Як на мене, нічого так добре не допоможе вам здобути грамотну мову та збільшити словниковий запас, як книжки. І зранку, і ввечері, і на ніч можете читати ту літературу, яка близька.
Класний лайфхак — якщо спершу важко читати українські переклади, беріться за вірші. Я пам’ятаю, що колись розпочинав з «Гамлета» видавництва А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га. Реально класно й легко написано. Короткі рядки легше сприймати. Дочитуєш вірш, і можеш зробити собі перерву.

Аудіо

Вибирайте, що вам до душі: аудіокниги, радіо, телебачення, подкасти, YouTube-канали. Це допомагає чути правильні наголоси, красиву вимову. Потім ми підсвідомо це відтворюємо в житті.

Соцмережі й ґаджети

Є багато можливостей для вивчення мови через сучасні технології. Я говорю про Telegram, Instagram і навіть Tik-Tok, де можете в будь-яку вільну хвилинку здобувати знання. Наприклад, мені подобається Telegram-канал «Українська мова». Там постять прості тести на визначення наголосу або правильності вживання певних слів. Наприклад, треба вгадати — «спИна» чи «спинА», або «півтора рокИ» чи «півтора рокУ». Кілька хвилин, і ось уже до лексикону додалося кілька правильних слів.

У Tik-Tok теж є акаунти, де дають інформацію за 13 секунд. Звісно, лише цього буде замало. Але то хороше тренування та спосіб корисно проводити вільний час, замість того, щоб просто скролити стрічки в соцмережах.

Ще один лайфхак — перевести всі ґаджети й соцмережі на українську мову. Там дуже багато слів із повсякденного життя.

Выучить язык не так сложно, как кажется. А с такими полезными советами и подавно.

Фото та пост – @pedanos

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