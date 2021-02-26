Как стать популярным блогером: советы Александра Педана

Какую соцсеть легче раскрутить, и к чему следует быть готовым в начале?

Кроме того, что Александр Педан – ведущий Improv Live Show и «Эксы» (Новый канал), он еще популярный блогер. Суммарно количество подписчиков в его Instagram, TikTok и YouTube переваливает за 1миллион 300 тысяч. Новый канал узнал у ведущего, как стать популярным блогером, и какие подводные камни ждут в блогосфере.

Фото и видео

На Instagram-страницу ведущего Improv Live Show подписано 637 тысяч человек. Педан ежедневно публикует сториз, а его посты набирают десятки тысяч лайков. На YouTube ведущего подписано 279 тысяч человек. Видео там он публикует реже, но они за несколько недель набирают сотни тысяч просмотров. Но какую соцсеть легче и дешевле продвигать?

– Однозначно, Instagram, – рассказывает Педан. – Чтобы сделать видео на YouTube, нужно потратиться. Ролики на селфи-камеру уже не проходят. Хотя известные блогеры начинали именно с них. Зритель хочет смотреть качественное видео. Поэтому ты сразу должен потратиться на съемку, на монтаж. Дешевле, если умеешь это делать сам. Но нужно иметь хорошую камеру и мощный компьютер. Если за год регулярной работы на YouTube получишь первые 100 тысяч подписчиков – респект. Потому что сейчас там все труднее. Когда я заходил туда, у меня был бонус – работа на телевидении, и сначала зрители просто приходили посмотреть, как я облажаюсь (смеется).

И с Instagram не всё радужно.

– С технической стороны Instagram проще и дешевле, потому что вам можно делать фотки и короткие видео, – делится ведущий Нового канала. – Его легче продвигать, и он легче монетизируется. Там больше рекламы. Но соцсеть постоянно меняет алгоритмы, и блогеры пытаются их обмануть гивевеями. Но это отдельная тема.

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Несколько сот видео

Кроме того, что нужно вложиться в создание качественного контента, в начале он может не окупиться.

– Монетизация видео на YouTube, которое имеет миллионный просмотр, – несколько сотен долларов. Примерно 200 или 300, – признается Педан. – Но чтобы снять такое видео, надо потратиться. YouTube требует, чтобы ты выставлял видео один раз в неделю. Чтобы его окупить, в идеале стоит иметь одну рекламную интеграцию в ролике. Реклама на YouTube более имиджевая. Туда заходят крупные бренды, которые не боятся тратиться на продвижение.

Цок, цок, я иду в ТікТок

Если вы хотите снимать видео, но пока не готовы тратить большие средства, возможно, стоит присмотреться к TikTok? Соцсеть приобретает огромную популярность, и подписчиков еще можно набрать органично.

– Когда мне предложили пойти в эту соцсеть, честно сказал, что староват. Но моя дочь – нет, – улыбается ведущий. – Тогда мы сделали Леру хозяйкой страницы. Наши видео вышли органичными. А еще благодаря этой соцсети провожу много времени с 15-летней дочерью. В отличие от YouTube, где на ролик надо потратить много времени и ресурсов, для ТікТок мы можем снять пять видео за два, три часа. И этого контента хватит на две недели.

Но зачем столько ресурсов вкладывать в, казалось бы, фановые соцсети?

– Позже, когда появляется аудитория, которая тебе доверяет, ей можно давать социалку, показывать что-то интересное, полезное и чему-то учить, – резюмирует Педан.

Кстати, увидеть Сашу Педана можно не только в соцсетях. А еще с 23 марта в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.