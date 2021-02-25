Александр Педан – об участниках Improv Live Show

Звезда Нового канала рассказал о сильных сторонах импровизаторов юмористического проекта

Ведущий Improv Live Show Александр Педан – новенький в опытной компании мастеров жанра импровизации Вовы Шумко, Кости Трембовецкого, Валика Михиенко и Ромы Мищерякова. Но именно он знает этих парней лучше всего, когда речь идет об импровизации и юморе. За 18 отснятых программ и часы репетиций Саша успел выкупить фишки юмористов, как никто другой.

– Каждый из парней уникальный, и сравнивать их нельзя. Это как сравнивать шоколад и грушу. И то, и то вкусное, на мой взгляд, но совершенно разное. В каждом из них заложена бомба, – поделился Саша Педан.

«Сказка», «Официант», «Быстрые свидания», «Живой реквизит»: О чем будут новые импровизации в Improv Live Show

Участник Improv live Show признался, что не любит разговаривать по телефону

Каких же импровизаторов увидят зрители во втором сезоне Improv Live Show (Новый канал), рассказывает его ведущий Александр Педан.

Вова Шумко – «Взрывная смесь»

– У Вовы очень мощное оружие – оно либо в энергетике, либо во внешности. Но когда я его вижу, то уже улыбаюсь. Свою природную харизму он умеет «добивать» гениальной импровизацией, скоростью мысли, мгновенной шуткой. Это просто взрывная смесь! Например, если в импровизации «Рассмеши комика» я сажусь на стул, то понимаю, что шансов не рассмеяться – ноль.

Костя Трембовецкий – «Молодая внешность и старая душа»

– Молодая внешность и глубина познаний, хобби, заинтересованности и жизненная мудрость Кости впечатляют. Он просто эксперт в области кино. А по образованию, если я не ошибаюсь, Костя – культуровед. Он сильный импровизатор, а полученные знания – его козырь в рукаве. Он очень точно его использует. Когда тебя надо добить, Костя может ошарашить полнотой своих знаний в истории человечества или культуры ХVІІІ века.

Валик Михиенко – «Пацанчик с интеллектом»

– Валик прикольный тем, что иногда в образе он кажется жестковатым парнем с района. Несмотря на то, у него очень интеллектуальный юмор. Валик – эмпат, который очень тонко чувствует настроение людей. Он не показывает этого, но удачно пользуется этим. Все работает в комплексе. Ты думаешь, что он пацанчик, а он тебя добивает интеллектуально, когда ты не ожидаешь. Валик силен в «Живом реквизите», потому что умеет хорошо троллить и стебать людей.

Рома Мищеряков – «Энергетический интеллигент»

– У Ромчика очень интеллигентный образ, он и сам такой в жизни. Но в какой-то момент может взорваться энергетически, что очень удивляет. Ты думаешь, что Рома должен быть спокойным интеллигентом, но это сгусток энергии. Мне нравится его аристократическая подача юмора. Рома, если бы хотел, мог быть ведущим этого шоу. Тому подтверждение – его роль в импровизации «Ток-шоу», с которой больше никто бы не справился.

Не пропусти второй сезон Improv Live Show с Александром Педаном с 23 марта в 20:00 на Новом канале