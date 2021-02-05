Топ-5 мест для прогулок семьей по Киеву от Александра Педана

Ведущий Improv Live Show (Новый канал) поделился интересными маршрутами для досуга с детьми

Кроме того, что Саша Педан юморной и веселый ведущий, он еще и любящий муж и хороший отец. Свободное от работы время он с удовольствием проводит с женой Инной, дочкой Лерой и сыном Мариком. Ведущий Improv Live Show выделил 5 крутых мест в столице, где можно хорошо погулять с самыми дорогими.

Проблемы центра

– Я очень стремился переехать в центр Киева и получить все преимущества, но теперь замечаю и недостатки. Один из них – отсутствие места, где можно погулять с малышами, – рассказывает ведущий Нового канала. – Живу на Лукьяновке, и единственное, куда можно пойти возле дома, – это стадион «Старт», который старше меня. Последние пять лет обещают его реконструировать. Но пока никак. Приходится искать другие места для прогулок, ведь мы любим гулять на природе, чтобы дети дышали свежим воздухом. С годами нашли свой топ.

Маршрут №1 – Зоопарк

– Марик там знает каждый уголок. Сейчас, по карантинным нормам, не пускают в павильон с крокодилами, рептилиями, змеями и рыбками, которых сын очень любит. Но, в целом, животные есть, они живут в достойных условиях. И парк постоянно обновляют. Есть паркинг, очень удобно приехать и оставить машину.

Маршрут №2 – Сырецкий парк

– Его недавно привели в порядок. В отличие от многих других парков, там есть освещение, что очень важно! Вечером гулять комфортно, не стремно. Также там есть легендарная детская железная дорога. Можно покататься с детьми.

Маршрут №3 – Парк Победы

– Считаю, что это один из самых красивых парков Киева. Территориально расположен возле метро Дарница. Там есть и детские аттракционы, и красивый ландшафт, и горки, и даже небольшая речка с утками.

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Маршрут №4 – ВДНХ

– Крутейшее место. Нам немного далеко добираться, но в выходные классно прокатиться. Там постоянно какие-то экспозиции для детей: выставки динозавров, частей тела. Плюс, очень много развлечений: каток, горки для детей. Можно еще просто прогуляться и перекусить на фудкорте.

Маршрут №5 – Парк Муромца

– Расположен возле Северного моста. Там очень красивая природа. Люблю в нем и побегать с друзьями, и прогуляться с детьми. Классная аллея для тех, кто катается на роликах, велосипедах. Также есть выход к воде и разработаны маршруты для пешеходов, велосипедистов.

А вот водит ли Саша свою семью на экскурсию к себе на работу, узнаем в Improv Live Show с 23 марта в 20:00 на Новом канале.