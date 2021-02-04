ТОП-5 «вечных» сериалов от Кости Трембовецкого из Improv Live Show

Звезда Improv Live Show Костя Трембовецкий долгие годы писал сценарии для различных украинских сериалов. Чтобы изучить свое ремесло досконально парень регулярно просматривал и анализировал множество сериалов и фильмов. Поэтому он, как никто другой, может посоветовать, что посмотреть на любой вкус. На этой неделе в рубрике “ТОП от сценариста” “вечные” сериалы.

– Какие сериалы можно пересматривать вечно? Какими бы ни были гениальными «Во все тяжкие», «Дневник горничной», (вставьте сюда любой любимый драматический сериал), но вечно пересматривать драматические сериалы невозможно, потому что невозможно вдруг почувствовать ту же палитру чувств, которые вызывают такие глубокие истории. Поэтому мне кажется, вечно можно пересматривать только легкие и веселые сериалы, в которых довольно много серий, – говорит участник Improv Live Show Костя Трембовецкий.

Лови ТОП-5 “вечных” сериалов Кости Трембовецкого:

«Друзья»

Самый очевидный вариант. Сериал, в котором каждый где-то узнает себя, и который ни капли не стареет, но стареем мы, и поэтому со временем можем пересматривать те же серии, но уже с другим опытом. Так что этот сериал для каждого будет сначала историей о взрослых, потом о сверстниках, а затем приятными воспоминаниями о молодости.

«Офис»

Как идеальным фильмом для вечного просмотра является «День сурка», фильм о вечном повторении одного и того же, так и «Офис» является идеальной рутиной, потому что это сериал о рутине. А рутина это то, что знакомо абсолютно всем, и она точно не может быть смешнее, чем в «Офисе».

«Симпсоны» / «Южный парк»

«Южный парк» – для тех, кто любит грубый юмор, а «Симпсоны» – для тех, кто любит фэмили-френдли. Но оба эти сериала являются капсулой времени, летописью, которая пишется на наших глазах. Каждая серия в своем сюжете имеет сатиру на происходящее с нами именно сейчас. Поэтому они могут идти вечно, не теряя актуальности, и поэтому их интересно пересматривать снова, чтобы знать, каким был мир раньше.

«Замедленное развитие»

Несправедливо недооцененный сериал, в котором не так много серий, но который можно пересматривать снова и снова, потому что в каждом кадре, в каждом реквизите, в каждой реплике заложен двойной, а иногда и тройной смысл. Каждая деталь в этом сериале не просто так. Дав ему шанс, ты не сможешь не влюбиться в этот очень своеобразный юмор.

«Квантовый скачок»

Единственная «некомедия» в этом списке. «Квантовый скачок» – сериал о путешественнике во времени, который после перемещения оказывается в телах других людей. Поэтому каждая серия этого сериала – всегда новый жанр, новая эпоха, новые герои. Сотня сюжетов по цене одного. Вот только трудно смотреть последнюю серию, которая раз за разом будет разрывать вам сердце.

Автор: Костя Трембовецкий

Читай также:

СЕРИАЛЫ 2021: новинки, которые стоит посмотреть

Лучшие сериалы HBO: ТОП-10 по мнению редакции