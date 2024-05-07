Рады приветствовать тебя на шоу Нового канала Хто знає? 8 выпуск от 07.05.2024. Бессменная ведущая Даша Астафьева проведет увлекательное соревнование между командами капитанов Вовы Дантеса и Фимы Константиновского. Не пропусти!

Борьба в шоу Хто знає? 2024 будет ожесточенной! Певица Саша Зарицкая украсит команду Вовы, а повар Женя Клопотенко усилит команду Фимы. Кто победит, голос или руки? Очень коварные категории ждут участников. Смотри прямо сейчас шоу Хто знає? 8 выпуск на сайте Нового канала и узнай, смогут ли участники ответить на все вопросы.

Хто знає? 2024

Хто знає? 2024 7 выпуск