Раді вітати тебе на шоу Нового каналу Хто знає? 8 випуск від 07.05.2024. Незмінна ведуча Даша Астаф’єва проведе захопливе змагання між командами капітанів Вови Дантеса та Фіми Костянтиновського. Не пропусти!

Боротьба в шоу Хто знає? 2024 буде запеклою! Співачка Саша Заріцька прикрасить команду Вови, а кухар Женя Клопотенко підсилить команду Фіми. Хто переможе, голос чи руки? Дуже підступні категорії чекають на учасників. Дивись просто зараз шоу Хто знає? 8 випуск на сайті Нового каналу та дізнайся, чи зможуть учасники відповісти на всі запитання.

Хто знає? 2024

Хто знає? 2024 7 випуск