30 апреля

Мищеряков vs Трембовецкий Хто знає? Выпуск 7 от 30.04.2024

Приветствуем тебя в интеллектуальном шоу Хто знає? 7 выпуск от 30.04.2024, в котором ты узнаешь, из-за каких странных ситуаций способны вызвать наряд полиции жители Черновцов. Но сначала познакомишься с участниками этой игры. В команде Фимы Константиновского будет играть Роман Мищеряков, а в команде Владимира Дантеса – Константин Трембовецкий.

Что объединяет доктора Джекила и мистера Хайда, Мэри Поппинс и Эрнеста Хемингуэя? За что можно сесть за решетку на год на Бали? Какое достижение Дмитрия Котовского прославило его на весь мир? Ответы на эти и еще больше вопросов ты услышишь в шоу Хто знає? 7 выпуск от 30.04.2024 на сайте Нового канала.

Хто знає? 2024

Хто знає? 2024 6 выпуск

Новый каналХто знає?2024
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Мищеряков vs Трембовецкий Хто знає? Выпуск 7 от 30.04.2024

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