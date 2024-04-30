Приветствуем тебя в интеллектуальном шоу Хто знає? 7 выпуск от 30.04.2024, в котором ты узнаешь, из-за каких странных ситуаций способны вызвать наряд полиции жители Черновцов. Но сначала познакомишься с участниками этой игры. В команде Фимы Константиновского будет играть Роман Мищеряков, а в команде Владимира Дантеса – Константин Трембовецкий.

Что объединяет доктора Джекила и мистера Хайда, Мэри Поппинс и Эрнеста Хемингуэя? За что можно сесть за решетку на год на Бали? Какое достижение Дмитрия Котовского прославило его на весь мир? Ответы на эти и еще больше вопросов ты услышишь в шоу Хто знає? 7 выпуск от 30.04.2024 на сайте Нового канала.

Хто знає? 2024

Хто знає? 2024 6 выпуск