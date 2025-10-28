Новый каналХто знає?Новости

«Нравится быть в движении»: чем Владимир Дантес занимается вне работы?

Владимир Дантес рассказал чем занимается после работы

Ведущий «Хто зверху?», капитан команды в «Хто знає?» на Новом канале рассказал, какие обыденные моменты восстанавливают его после напряженных съемок

Кто умеет качественно отдыхать, тот всегда возвращается к работе с вдохновением и энтузиазмом! Ведь чтобы дарить энергию, нужно иметь ее в себе. Ведущий Нового канала Владимир Дантес, которого вы можете увидеть каждый вторник в 20:00 в «Хто знає?» и каждый четверг в 20:00 в «Хто зверху?», умеет сохранять work life balance. Без отдыха не удастся найти ту самую искру, за которую зрители любят шоу Нового. И даже когда в кадре все выглядит легко и естественно, ведущие стараются держать темп и настроение до конца изнуряющих съемок. К тому же после «Стоп! Снято» многих телевизионщиков ждут другие занятости. Ведущий «Хто зверху?» и капитан в «Хто знає?» – не исключение.

«Можем кричать друг на друга»: Владимир Дантес – о коллеге на Новом канале

– Да, вне одной работы у меня начинается много другой работы. Например, занимаюсь дубляжем фильмов, что очень люблю. Также, конечно, пишу тексты песен, работаю над музыкой в студии. Готовлюсь к концертам, снимаю рекламу, – делится Владимир в интервью «24 каналу». – Постоянно пытаюсь найти время для таких простых вещей, как прогулка с собакой или приготовление пищи. Когда удается, встречаюсь с друзьями, иногда просто отдыхаю дома. Ведь работа – это хорошо, но восстановление не менее важно. Вообще мне очень нравится быть постоянно в движении, открывать для себя что-то новое и развиваться как личность.

Тогда как Владимиру удается вернуться к рабочим задачам со свежей головой?

– В первую очередь помогает сон. Также люблю просто закинуть ноги выше головы, полежать в постели, чтобы сошел отек с ног и отдохнуть. После сна хорошо немного размяться, пойти на тренировку или прогулку. Еще помогает музыка, время с друзьями или родными. Именно будничные моменты дают возможность снова набрать энергию и настроиться на новый день, – говорит ведущий «Хто зверху?»

Включайте квиз-шоу «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня, 28 октября, в паре с Владимиром Дантесом и Фимой Константиновским будут играть военный Максим «Фреди» Филиппов и ветеран Глеб Стрижко. А рассудит их ведущая Даша Астафьева.

Новости НК Хто знає
