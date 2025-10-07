Володимир Дантес розповів про Фіму Константиновського

Капітан команди в «Хто знає?» (Новий канал) пояснив, як дружний тандем пройшов крізь вогонь, воду й азарт у квіз-шоу

У шоу-бізнесі, де графіки палають, а зйомки тривають з ранку й до комендантської, справжня дружба – рідкість. Чи знали ви, що рабина в кліпі Володимира Дантеса на пісню «Чуєш мене, чуєш?» зіграв його колега по знімальному майданчику на Новому каналі Фіма Константиновський? Ведучі «Хто зверху?» та «Поля» познайомилися задовго до музичної відеороботи та спільних зйомок у «Хто знає?», яке виходить щовівторка о 20:00 на Новому каналі. А в другому сезоні квіз-шоу їх оселили в спільній гримерці, аби разом відпочивали, жартували й обговорювали все в світі.

– Ми з Фімою були знайомі ще з часів «Ліги сміху». І я завжди вважав його таким собі якісним вином у сфері гумору та ведення ТБ-шоу: він розкривається не щороку, а буквально щомісяця. Це людина, яка може розсмішити мене навіть без слів – просто своїми емоціями, реакціями, мімікою! – розповідає Володимир Дантес.

Дружба між ведучими Нового створює ту особливу хімію, яку глядачі відчувають навіть через екран.

– Фіма для мене не лише класний колега, а й друг. Це людина, з якою комфортно на будь-яких зйомках і в будь-якій ситуації. Я дуже люблю з ним працювати, – зазначає Володимир. – І найголовніше: між нами немає жодної конкуренції поза кадром. У грі – так, можемо кричати один на одного, демонструючи справжнє суперництво, бо обидва хочемо перемогти. Але щойно звучить «Стоп», ми обіймаємося, сміємося, дякуємо один одному за круту гру.

