Новый каналХто знає?Новости

«Мне написал Усик»: Вася Харизма – о вирусной фразе «Don’t push the horses»

Вася Харизма о вирусной фразе Don't push the horses: что рассказал комик

За день участник «Хто знає?», выпуск с которым вы увидите 30 сентября в 20:00 на Новом канале, получил более 500 упоминаний в InstaStories

Вряд ли найдется украинец, который не слышал фразу «Don’t push the horses». Это уже крылатое выражение сделал мегапопулярным боксер Александр Усик в июле во время пресс-конференции перед реваншем с Дэниелом Дюбуа. Дословно «Don’t push the horses» означает «Не гоните лошадей», однако украинский аналог идиомы звучит «Hold your horses», что в переводе «Не спеши». Фраза получила жизнь еще в фильме «Волшебный кувшин» 2021 года, а произнес ее комик Василий Харизма. Но этим летом «Don’t push the horses» особенно полюбилось украинцам и стало основой мемов и даже трека. За кулисами квиз-шоу «Хто знає?», свежие выпуски которого включайте по вторникам в 20:00 на Новом канале, Вася рассказал, как узнал о возрождении его же цитаты.

Cейчас смотрят

«Могли увлечься»: как Фима Константиновский соревнуется с Вовой Дантесом

Вася Харизма о вирусной фразе Don't push the horses: что рассказал комик

– После пресс-конференции Усика зашел в Instagram, чтобы просмотреть запросы. А там их больше 50! Все бросали мне видео, где Александр произнес «Don’t push the horses», с подписью: «Посмотри, кто сказал твою фразу!» Был в шоке. Сразу смонтировал видео, где я говорю эту фразу, а потом Усик. Бросил в Instagram. За день активность увеличилась нереально: миллион просмотров, а фрагмент добавляли в сториз с тегом моей страницы. Еще тогда собралось более 500 упоминаний. Уведомлений летело столько, что даже мой iPhone 15 pro начал тормозить, я выключил его на ночь, – говорит Вася Харизма. – А когда проснулся, то уже увидел комментарии от Леси Никитюк, Даши Астафьевой, Анатолия Анатолича, Мурафы и многих-многих других. Но самое главное – Усик заметил! Он лайкнул, подписался на меня, добавил себе видео в сторис, а у него 3,6 миллиона подписчиков. Представьте!

Вася Харизма о вирусной фразе Don't push the horses: что рассказал комик

Среди знаменитостей, которые репостнули ролик Харизмы, была и ведущая Нового канала Леся Никитюк. Благодаря их репостам на блогера подписалось более 10 тысяч за сутки.

– Честно, не думал, что эта фраза взорвется на весь мир, – улыбается Вася. – А еще мне написал Усик! Я записал ему голосовое, а он ответил. Не буду палить переписку, потому что личное. Хотя мы с Александром персонально не знакомы, но после того, как он подписался на меня, до сих пор ставит лайки и смотрит сториз. Между прочим, мы с ребятами часто организовываем благотворительное собрание. Недавно выставляли перчатку с подписью Усика на донаты. Я опубликовал, отметил его, а он добавил и себе ссылку на сбор. Очень приятно! История с Усиком однозначно легендарная.

Включайте Новый канал каждый вторник в 20:00 и смотрите шоу «Хто знає?» с ведущей Дашей Астафьевой! Сегодня, 30 сентября, в 20:00 Фима Константиновский и Тарас Яремий сразятся против Владимира Дантеса и Васи Харизмы. Кому же достанется кубок победителей?

Новости НК Хто знає
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь