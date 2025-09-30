Вася Харизма о вирусной фразе Don't push the horses: что рассказал комик

За день участник «Хто знає?», выпуск с которым вы увидите 30 сентября в 20:00 на Новом канале, получил более 500 упоминаний в InstaStories

Вряд ли найдется украинец, который не слышал фразу «Don’t push the horses». Это уже крылатое выражение сделал мегапопулярным боксер Александр Усик в июле во время пресс-конференции перед реваншем с Дэниелом Дюбуа. Дословно «Don’t push the horses» означает «Не гоните лошадей», однако украинский аналог идиомы звучит «Hold your horses», что в переводе «Не спеши». Фраза получила жизнь еще в фильме «Волшебный кувшин» 2021 года, а произнес ее комик Василий Харизма. Но этим летом «Don’t push the horses» особенно полюбилось украинцам и стало основой мемов и даже трека. За кулисами квиз-шоу «Хто знає?», свежие выпуски которого включайте по вторникам в 20:00 на Новом канале, Вася рассказал, как узнал о возрождении его же цитаты.

– После пресс-конференции Усика зашел в Instagram, чтобы просмотреть запросы. А там их больше 50! Все бросали мне видео, где Александр произнес «Don’t push the horses», с подписью: «Посмотри, кто сказал твою фразу!» Был в шоке. Сразу смонтировал видео, где я говорю эту фразу, а потом Усик. Бросил в Instagram. За день активность увеличилась нереально: миллион просмотров, а фрагмент добавляли в сториз с тегом моей страницы. Еще тогда собралось более 500 упоминаний. Уведомлений летело столько, что даже мой iPhone 15 pro начал тормозить, я выключил его на ночь, – говорит Вася Харизма. – А когда проснулся, то уже увидел комментарии от Леси Никитюк, Даши Астафьевой, Анатолия Анатолича, Мурафы и многих-многих других. Но самое главное – Усик заметил! Он лайкнул, подписался на меня, добавил себе видео в сторис, а у него 3,6 миллиона подписчиков. Представьте!

Среди знаменитостей, которые репостнули ролик Харизмы, была и ведущая Нового канала Леся Никитюк. Благодаря их репостам на блогера подписалось более 10 тысяч за сутки.

– Честно, не думал, что эта фраза взорвется на весь мир, – улыбается Вася. – А еще мне написал Усик! Я записал ему голосовое, а он ответил. Не буду палить переписку, потому что личное. Хотя мы с Александром персонально не знакомы, но после того, как он подписался на меня, до сих пор ставит лайки и смотрит сториз. Между прочим, мы с ребятами часто организовываем благотворительное собрание. Недавно выставляли перчатку с подписью Усика на донаты. Я опубликовал, отметил его, а он добавил и себе ссылку на сбор. Очень приятно! История с Усиком однозначно легендарная.

