Як Фіма Константиновський змагається з Вовою Дантесом на зйомках Хто знає

Ведучий гри «Поле», в яку грає вся країна щосереди о 20:00 на Новому каналі, капітан команди в «Хто знає?» розповів, до чого призводить азарт на зйомках

«Взяв зубну щітку й маску рестлера»: Фіма Константиновський – про курйози на гастролях

Зараз дивляться

Фіма Константиновський розповів як він змагається з Вовою Дантесом на зйомках «Хто знає?»

Формула проектів Нового каналу проста: довіра команді плюс дружба артистів дорівнює легкі зйомки та успіх! Разом краще імпровізувати, сміятися, вигадувати, перетворюючи роботу на справжнє задоволення. Зокрема, ведучому Нового каналу Фімі Константиновському подобається, коли знімальна команда ставиться до кожного, наче до члена родини. Тому й сам старається завжди по-дружньому і з повагою відповідати всім на майданчику. А в «Хто знає?» (Новий канал) Фімі поталанило з колегами.

– Можу описати роботу з Дашею (Астафʼєвою, ведучою квіз-шоу, – прим. ред.) і Вовою (Дантесом, опонентом в проекті, – прим. ред.) трьома словами – комфорт на максимумі. Це завжди весело, легко, смішно! Особливо, коли хтось з нас захопився і в процесі гри обмовлявся чи не міг сформувати речення, ми всі разом з цього реготали, – пояснює Фіма.

Минулого року на зйомках першого сезону «Хто знає?» капітани команд Фіма й Вова мали окремі гримерки. Однак вони постійно відпочивали разом у перервах між випусками.

– А вже в другому сезоні нас із Вовою поселили в одну гримерку. Найвеселішим для нас були конфлікти, адже ми в «Хто знає?» суперники. Оскільки обидва азартні, то під час гри могли трохи захопитися, підвищити голос або наштовхнути на неправильну відповідь. Та потім і сміялися з цього. А ще кожен чекав досліди, бо ця частина зйомки заворожувала щоразу, – каже Фіма. – Також памʼятаю ще один прикол з цього сезону шоу: група підтримки, яка сиділа позаду мене й мого співкомандника, майже ніколи не вгадувала відповіді. Тобто в мене за весь другий «Хто знає?», здається, лише дві чи три правильні підказки від них. Ось така підстава (усміхається).

Вмикайте шоу «Хто знає?» щовівторка о 20:00 на Новому каналі! А сьогодні, 17 вересня, дивіться гру «Поле», в яку грає вся країна на Новому, з ведучим Фімою Константиновським!