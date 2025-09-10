Как приготовить форель: вкусный рецепт от Даши Астафьевой

Как приготовить легкий и питательный ужин? Описала ведущая «Хто знає?», свежие выпуски которого выходят каждый вторник в 20:00 на Новом канале

«Суперсырный попкорн, кошка и жена»: что делает счастливым Васю Байдака

Cейчас смотрят

Рецепт форели от Даши Астафьевой

На календаре – сентябрь, так что хочется окутать вечера уютом. А что может быть лучше ароматного блюда, которое собирает вокруг себя семью и друзей? Только процесс его приготовления! Ведущая квиз-шоу «Хто знає?» Даша Астафьева поделилась рецептом, который покорит как вкусом, так и легкостью исполнения. Включайте выпуски на YouTube-канале Нового, следите за игрой звездных команд и готовьте ресторанное блюдо с минимумом ингредиентов!

– В результате у вас получится нежная, сочная форель с деликатным цитрусовым ароматом и тающим во рту золотистым картофелем, – отмечает Даша.

Ингредиенты:

форель – 1 шт.

картофель молодой среднего размера – 1,5 кг

лимон – 1 шт.

розмарин – 3-4 веточки

оливковое масло – 2 ст. л.

соль морская – по вкусу

перец черный свежемолотый – по вкусу

Приготовление блюда:

Достаньте кусок охлажденной форели и оставьте его на несколько минут, чтобы рыба приобрела комнатную температуру. Тщательно промойте и очистите молодой картофель. Нарежьте лимон тонкими ломтиками. Застелите противень пергаментом и включите духовку разогреваться до 180 градусов. На рыбе сделайте аккуратные надрезы, слегка натрите солью. В каждый надрез вложите тонкие ломтики лимона. Разложите вокруг рыбы молодой картофель, сбрызните оливковым маслом, приправьте перцем. Запекайте в течение 25 минут. Затем убавьте температуру до 150°C и готовьте еще 30 минут. Готово!

Смотрите «Хто знає?» с ведущей Дашей Астафьевой, капитанами Владимиром Дантесом и Фимой Константиновским каждый вторник в 20:00 на Новом канале!