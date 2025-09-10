Как приготовить форель: вкусный рецепт от Даши Астафьевой

Новый каналХто знає?Новости

Как приготовить легкий и питательный ужин? Описала ведущая «Хто знає?», свежие выпуски которого выходят каждый вторник в 20:00 на Новом канале

На календаре – сентябрь, так что хочется окутать вечера уютом. А что может быть лучше ароматного блюда, которое собирает вокруг себя семью и друзей? Только процесс его приготовления! Ведущая квиз-шоу «Хто знає?» Даша Астафьева поделилась рецептом, который покорит как вкусом, так и легкостью исполнения. Включайте выпуски на YouTube-канале Нового, следите за игрой звездных команд и готовьте ресторанное блюдо с минимумом ингредиентов!

– В результате у вас получится нежная, сочная форель с деликатным цитрусовым ароматом и тающим во рту золотистым картофелем, – отмечает Даша.

Ингредиенты:

  • форель – 1 шт.
  • картофель молодой среднего размера – 1,5 кг
  • лимон – 1 шт.
  • розмарин – 3-4 веточки
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • соль морская – по вкусу
  • перец черный свежемолотый – по вкусу

Приготовление блюда:

  1. Достаньте кусок охлажденной форели и оставьте его на несколько минут, чтобы рыба приобрела комнатную температуру.
  2. Тщательно промойте и очистите молодой картофель. Нарежьте лимон тонкими ломтиками.
  3. Застелите противень пергаментом и включите духовку разогреваться до 180 градусов.
  4. На рыбе сделайте аккуратные надрезы, слегка натрите солью. В каждый надрез вложите тонкие ломтики лимона.
  5. Разложите вокруг рыбы молодой картофель, сбрызните оливковым маслом, приправьте перцем.
  6. Запекайте в течение 25 минут. Затем убавьте температуру до 150°C и готовьте еще 30 минут. Готово!

