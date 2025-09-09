Вася Байдак розповів, як проводить час з коханою: подробиці

Відомий український стендапер, який став учасником нового випуску шоу «Хто знає?» на Новому каналі, розповів, як проводить час із коханою

«Зважувала людей, продавала шоколадки, була касиром у піцерії»: як ZLATA OGNEVICH заробляла перші кишенькові гроші

Зараз дивляться

Вася Байдак розповів про речі, які приносять йому щастя

Хтось вважає, що кохання – це про широкі жести та неймовірні сюрпризи, а для когось магія романтики криється у простих моментах поруч із близькою людиною. Відомий український стендапер Вася Байдак рідко ділиться подробицями особистого життя, але під час зйомок випуску шоу «Хто знає?» на Новому каналі він розповів, що саме робить його по-справжньому щасливим і як він проводить час із дружиною.

– Я люблю смачно поїсти, особливо – суперсирний попкорн у кінотеатрі. Тому їжа швидко робить мене щасливим, – сміється Вася Байдак. – Ще я щасливий, коли спостерігаю за тим, як моя кицька Чуча стрибає за мишкою. Чуча в нас живе вже три роки, ми взяли її з вулиці у Харкові ще на початку вторгнення. І не менш важливо, щоб відчувати щастя, – це поспати! І провести кайфово час із дружиною.

Що ж стосується стосунків з коханою, тут комік упевнений: секрет у тому, щоб будь-яку буденність перетворювати на маленьке свято.

– Ми стараємося зробити так, щоб весь час разом проводити з кайфом. Це головне. Якісь сюрпризи одне для одного робимо постійно, – говорить Вася Байдак. – Але насправді для нас немає нічого більш кайфового, ніж просто чудово провести вечір – з’їсти щось смачне, разом випити кави, подивитися класний фільм, лягти спати. Це насправді проста рутина, але важливо цінувати саме такі моменти, тому що це і є романтика.

Живи життя! Дивіться «Хто знає?» з ведучою Дашею Астафʼєвою, капітанами Володимиром Дантесом, Фімою Константиновським щовівторка о 20:00 на Новому каналі! Сьогодні, 9 вересня, до команд долучаться Вася Байдак і Рома Міщеряков. Але хто переможе?