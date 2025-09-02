Новый каналХто знає?Новости

«Шутили без остановки»: с кем из «Хто знає?» сдружились Даша Астафьева и Владимир Дантес

Даша Астафьева и Владимир Дантес об участниках второго сезона проекта Хто знає

Ведущая и капитан команды в квиз-шоу, которое Новый канал показывает каждый вторник в 20:00, рассказали об участниках, покоривших их зарядом энергии

Даша Астафьева и Владимир Дантес рассказали об участниках второго сезона проекта «Хто знає»

В «Хто знає?» можно проверить знания, открыть для себя что-то новое, развлечься вместе с близкими и Новым каналом! Каждый вторник в 20:00 квиз-шоу отправляет вас в маленькое путешествие по миру фактов, физики и химии. 2 сентября в 20:00 в игровой поединок на Новом вступят Злата Огневич и Александр «Терен» Будько. А пока мы расспросили Дашу и Вову, чем именно им так нравится звездный состав второго сезона.

– Я была очень удивлена, что не знала многих участников второго сезона нашего шоу. А еще поражена, сколько невероятных, классных, талантливых украинцев у нас есть! К нам на программу приходили те, кто остается в стране, осознает, что сейчас происходит, и каждый из них вызывает уважение, – говорит Даша Астафьева. – Не хочу никого выделять, мне было интересно чуть ли не на каждом выпуске. Много умных, сообразительных! Некоторые и сами дополняли факты. Особенно мне понравился Фредди (Максим Филиппов, военный, – прим. ред.) Мы дружим, он вызывает невероятное уважение. Хочется следить за ним и поддерживать.

Даша Астафьева и Владимир Дантес об участниках второго сезона проекта Хто знає

Владимир Дантес советует посмотреть каждый выпуск «Хто знає?» с разными участниками. Но один из его фаворитов – тоже тот, в котором снялся Фредди.

– Вообще, в этом сезоне все гости очень открытые, и с каждым было весело. Но неожиданно смешным оказался выпуск с действующим военным и ветераном – Максимом Филипповым и Глебом Стрижко. Они пришли с таким зарядом энергии и шутили без остановки! Мы просто плакали от смеха, – делится эмоциями капитан в «Хто знає?»

Даша Астафьева и Владимир Дантес об участниках второго сезона проекта Хто знає

Смотрите «Хто знає?» с ведущей Дашей Астафьевой, капитанами Владимиром Дантесом, Фимой Константиновским каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня, 2 сентября, к командам присоединятся Злата Огневич и Александр «Терен» Будько. Но кто получит кубок победителей?

