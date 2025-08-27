Віталіна Біблів розповіла, як заробила перші гроші: подробиці

Акторка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» стала учасницею прем’єрного випуску квіз-шоу «Хто знає?», яке показуватимуть на Новому щовівторка о 20:00. У перерві між зйомками Віталіна Біблів пригадала цікавий факт з дитинства

«Це більше, ніж просто шоу»: Володимир Дантес і Даша Астафʼєва – про другий сезон «Хто знає?»

Зараз дивляться

Віталіна Біблів розповіла про те, як заробила свої перші гроші: подробиці

Спогад про перші зароблені гроші здатен лишитися в пам’яті на все життя. Адже кілька дрібних монет чи навіть купюр здаються дитині величезним багатством. У когось ці гроші з’являються завдяки хатнім справам: допоміг мамі прибрати кімнату чи попрасувати речі – отримав на цукерки. Комусь платять за хороші оцінки, а хтось допомагає по господарству родичам чи сусідам. Акторка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» Віталіна Біблів пригадує, що свій перший серйозний заробіток отримала, коли продавала врожай з бабусиного саду та городу.

– Перший заробіток у дитинстві – це, звісно, розказати вірші чи поспівати колядки (сміється). А ось вже усвідомлено, коли ти розумієш, що аби мати гроші, треба зробити ту чи іншу роботу, було трохи пізніше, у бабусі в селі, – згадує акторка Віталіна Біблів. – Наприклад, залізти на вишню, обдерти її, донести це відро до траси, розв’язати, акуратно скласти з ягід гірку. Далі – сидіти й чекати, доки зупиниться машина і хтось запитає: «Скільки?». І тобі ще треба це красиво презентувати. Тому це такі перші свідомі гроші.

Для маленької Віталіни допомога бабусі була не лише способом заробити перші гроші, а й проявом любові та турботи.

– Я не сприймала це, як роботу. Швидше, як допомогу бабусі, а вона мені ще й відстьобувала нормально, – сміється Віталіна Біблів. – Було два в одному, як то кажуть.

Дитячі мрії акторки були простими та дуже щирими – без зайвої розкоші чи примх.

– Ми жили у важкі часи, тому і мрій захмарних не було. Можливо, хотіла купити собі якісь червоні колготки чи назбирати грошей на плісировану спідницю на перше вересня, – говорить Віталіна Біблів, – Але зазвичай я завжди всі гроші віддавала мамі або купувала подарунки комусь. Собі майже нічого.

Дивіться премʼєрні випуски «Хто знає?» з 26 серпня на Новому каналі! Щовівторка о 20:00 капітани команд Володимир Дантес і Фіма Константиновський разом із зірковими гостями боротимуться за кубок переможців, а розсудить їх ведуча Даша Астафʼєва