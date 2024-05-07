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«Я стала фиолетового цвета»: Даша Астафьева – о памятной шубе

«Я стала фиолетового цвета»: Даша Астафьева – о памятной шубе

Звезда квиз-шоу Нового канала «Хто знає?» вспомнила, как выделялась среди сверстников

В подростковом возрасте Даша Астафьева тщательно следила за модными трендами и выражала свою индивидуальность через выбор одежды. Она доставала старые вещи с чердака и просила соседку переделать их так, чтобы было похоже на образы звезд с фото в журналах. Ведущая шоу «Хто знає?», которое Новый канал показывает каждый вторник в 20:00, уже в 13 лет наряжалась в модный костюм в стиле сафари и обувала каблуки. Однако была вещь, покупка которой больше всего запомнилась Даше. В восьмом классе будущая звезда получила необычный подарок от бабушки.

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– Однажды мы приехали погостить к бабушке в воркуту (город в россии, – прим. ред.). И тогда я увидела, как богато она жила: имела многокомнатную квартиру, налепленные пельмени и три холодильника дома. Меня переполняло чувство гордости, что у меня такая бабушка. Никогда ничего не просила, но она всегда хотела что-то подарить, баловала. Когда мы собирались ехать домой, бабушка привезла меня на рынок, где и купила шубу из кролика. Я сказала ей: «Ба, шуба такая классная! Можно поеду в ней домой?», – делится воспоминаниями Даша Астафьева в интервью Эмме Антонюк. – Помню, что было очень холодно, мы возвращались на троллейбусе домой, а я начала задыхаться из-за аллергии и стала фиолетового цвета, потому что эта шуба покрасила мою кожу. Дома бабушка распорола подкладку и увидела, что шуба сделана из котов. Мы взяли ее и снова поехали на рынок, где бабушка схватила продавщицу за шиворот и сказала: «Я тебя сейчас убью, если ты не отдашь мне шубу из кролика». А та ответила: «Такой нет, есть только из искусственного песца. Да и размера на нее нет, разве что на вырост». Все-таки обменяли.

«Я стала фиолетового цвета»: Даша Астафьева – о памятной шубе

Когда маленькая Даша надевала бабушкин подарок и выходила в центр родного города, каждый прохожий обращал на нее внимание.

– Представьте, как я выглядела в восьмом классе в шубе из искусственного песца. У меня еще и едва ли не у единственной на весь Орджоникидзе (сейчас город называется Покров, Днепропетровская область, – прим. ред.) был пудель. И потом, когда я встречалась с криминальным авторитетом, сказала ему: «Да ты не представляешь, какая я в восьмом классе была крутая. У меня был пудель, которого ни у кого не было. И еще шуба, знаешь какая? Когда шла, все прохожие оглядывались! А он ответил: «Так это ты была той девочкой, над которой весь город смеялся?» Когда мне казалось, что все млели от меня в шубе и моей собаки, впоследствии оказалось, что все насмехались, – откровенно говорит ведущая.

Включайте квиз-шоу «Хто знає?» каждый вторник в 20:00 на Новом канале! Сегодня смотрите свежий выпуск с участием Александры Зарицкой и Евгения Клопотенко. Проветрите голову с ведущей Дашей Астафьевой и капитанами команд Фимой Константиновским и Вовой Дантесом!

Справка:

«Хто знає?» – это адаптация успешного формата Who Knew (дистрибьютор формата – Fremantle), который берет начало от оригинальной немецкой версии квиз-шоу Wer weiß denn sowas? Согласно правилам, в проекте принимают участие две команды, состоящие из двух участников – бессменного капитана и звездного гостя. Модератором телеигры является ведущая. На экране в студии представлено 12 секторов, на каждом – вопрос на определенную тематику. Команды должны выбрать один ответ из трех вариантов. После этого в студии показывают видеоподтверждение правильного. Если команда угадала, то зарабатывает деньги. Победителями квиз-шоу становятся участники, которые накопят большую сумму. Эти деньги идут на донаты.

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