Голова 2 сезон: смотреть онлайн 16 серия от 14.11.2024

Смотри прямо сейчас финальный эпизод комедийного сериала Голова 2 сезон 16 серия от 14.11.2024 на сайте Нового канала и узнай первым о событиях в Антоновке и Дубцах. Не пропусти!

В 16 серии сериала Нового канала Голова Антоновки теперь нет, Дубцы поглотило все территории и стали городом во главе с Куртевым. И тот не теряя времени, решил предложить Богдану должность главы Антоновского района города. Он даже решил его подкупить тем, что Богдан получит также большой дом, рабочий автомобиль и достойную заработную плату. Какой выбор сделает Богдан? Удалось ли Куртеву его подкупить? Узнай ответы на все вопросы – смотри онлайн финал комедии Голова 2 сезон 16 серия на сайте Нового канала.

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Голова 2 сезон

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