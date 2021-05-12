Планируешь подкачать мышцы спины и груди? Специально для тебя мы сняли комплекс из пяти эффективных упражнений, которые можно сделать в спортзале. Профессиональный тренер Анна Бабич рассказала и показала, что и как нужно делать, чтобы держать мышцы в тонусе. Смотри на видео выше. При постоянных тренировках можно сделать красивый силуэт благодаря упражнениям для груди и спины.

Итак,

Первое упражнение для спины

Поставь ноги на ширине бедер, немного согни их в коленях. Спину прогни вперед и зафиксируй в этом положении. Делай тягу 15 раз по 3 подхода.

Второе упражнение - тяга к поясу сидя

Сядь на тренажер, немного согни ноги в коленях. Делай тягу и при этом следи, чтобы лопатки были сведены. Выход на усилии, локти вдоль корпуса. 15 повторений по 3 подхода.

Третье упражнение - гиперэкстензия на прямые мышцы спины

Возьми блин с адекватным для себя весом. Прижми его к груди и начни подниматься и опускаться, прокачивая спину. Опускаем корпус - вдох, поднимаем - выдох. 15 повторений по 3 подхода.

Четвертое упражнение - разводка с гантелями

Возьми комфортные для себя гантели. Ляг на спину и разводи руки, но не до конца. Опускаем руки - вдох, поднимаем - выдох. Работать нужно плавно, не спеша. Следи за тем, чтобы руки до конца не распрямлялись. Сделай 15 раз по 3 подхода.

Пятое упражнение - жим грифа

Ляг на скамейку. И поднимай гриф от груди. Старайся полностью не выпрямлять локти в верхней точке. Поднимаем гриф - вдох, опускаем - выдох.

Используй эти упражнения для прокачки рук и спины, и результаты не заставят себя долго ждать.

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