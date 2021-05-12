Плануєш підкачати м'язи спини і грудей? Спеціально для тебе ми зняли комплекс із п'яти ефективних вправ, які можна зробити в спортзалі. Професійний тренер Анна Бабич розповіла і продемонструвала, що і як потрібно робити, щоб тримати м'язи в тонусі. Дивися на відео вище. При постійних тренуваннях - зробити красивий силует завдяки вправам для грудей і спини.

Отже,

Перша вправа для спини

Постав ноги на ширині стегон, трохи зігни їх в колінах. Спину прогни вперед і зафіксуй в цьому положенні. Роби тягу 15 разів по 3 підходи.

Друга вправа - тяга до поясу сидячи

Сядь на тренажер, трохи зігни ноги в колінах. Роби тягу і при цьому стеж за тим, щоб лопатки були зведені. Вихід на зусиллі, лікті - уздовж корпусу. 15 повторень по 3 підходи.

Третя вправа - гиперекстензія на прямі м'язи спини

Візьми додаткову комфортну для себе вагу. Притисни її до грудей і почни підніматися і опускатися, прокачуючи спину. Рух вниз - вдих, рух угору - видих. 15 повторень по 3 підходи.

Четверта вправа - розведення з гантелями

Візьми гантелі з комфортною для себе вагою. Ляж на спину і розведи руки, але не до кінця. Опускаємо їх - вдих, піднімаємо - видих. Працювати потрібно плавно, не поспішаючи. Стежити за тим, щоб руки до кінця не розгиналися. Повторюй 15 разів по 3 підходи.

П'ята вправа - жим грифу

Ляж на лаву. І піднімай гриф від грудей. Намагайся повністю не випрямляти лікті у верхній точці. Піднімаємо гриф - вдих, опускаємо - видих. 15 повторів по 3 підходи.

Використовуй ці вправи для тренування рук і спини, і результати не змусять себе довго чекати.

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