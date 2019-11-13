«Бринзя TV»: интим-фото Мирошниченко, ночные похождения Sophie Ellis-Bextor и грязная тайна Аль-Намри

Встречай девятый выпуск «Бринзя TV»! Вместе с Максом Сосновским мы посетили самые громкие ивенты Киева и уже готовы все тебе показать. Какие суммы звезды дарят друг другу на дни рождения? Чьи деньги всегда мечтала потратить Роза Аль-Намри? Какие тайны об украинских телеведущих слил Андрей Джеджула? Кто присылает Тимуру Мирошниченко интимные фото? Что Софи Эллис-Бекстор рассказала о своих ночных похождениях по Киеву, и как Haddaway оценил наряд Сосновского?

Сегодня в выпуске: день рождения столичного ресторана ESHAK и международный конкурс красоты Miss Queen Europe 2019. Поехали!

Что такое «Бринзя TV»? Это спецпроект novy.digital и Макса Сосновского, который покажет изнанку светской жизни страны. Украинский шоу-бизнес пытается спрятаться за фильтрами и роскошью, а мы хотим показать их настоящих. Никаких провокаций, никакого копания в грязном белье. Наша главная задача – доказать, что селебритиз – обычные люди со своими проблемами и странностями, коих и у нас немало.

Новые выпуски «Бринзя TV» смотри каждую среду в 19:00 на YouTube-канале Нового!