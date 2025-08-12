Песики з Лесею Нікітюк покажуть на Новому каналі 24 серпня

«Песики» йдуть у ТБ! Романтичну комедію з неймовірною Лесею Нікітюк покажуть в ефірі Нового каналу 24 серпня.

Вмикай Новий канал 24 серпня, щоб побачити улюблену ведучу Лесю Нікітюк у акторському амплуа. У центрі сюжету «Песиків» – амбітна кар’єристка Яна, яка через свій характер не може побудувати довготривалі романтичні стосунки. Однак усе змінюється, коли вона стикається з дивним прокляттям: кожен коханець дівчини перетворюється на песика. Ця незвична ситуація змушує Яну переосмислити своє ставлення до любові й життя.

Романтична комедія «Песики» підкорює кінотеатри: аншлаги на премʼєрах та міжнародний прокат

– Сто десять сцен, тридцять п’ять знімальних днів, десятки собак на майданчику, бо крім головних шести акторів-песиків, ще знімали понад сто собачок у масовці. Вихід із зони комфорту був щохвилини, але я хотіла знятись в кіно й була готова вчитися. Це читалося в моїх очах, коли на знімальний майданчик заходив той чи інший артист, – з усмішкою розповідає Леся Нікітюк. – Кажуть, щоб сподобатися людям, треба їм щось подарувати, чимось нагодувати, щоб до тебе краще ставилися. На зйомки я приїжджала з тортами. І хочу сказати, це працює (сміється). Я дуже поважаю акторів, які працювали разом зі мною, вони вкладали в мене свій час, підтримували та навчали. Дякую всій знімальній команді та акторам за те, що повірили в мене.

ДОВІДКА

Жанр: комедія

Хронометраж: 95 хв

Виробник: FILM.UA Group за підтримки Нового каналу

Дистрибутор на території України: Green Light Films за підтримки FILM.UA Дистрибуція

У ролях: Леся Нікітюк, Артур Логай, Кирило Ганін, Тарас Цимбалюк, Іван Бліндар, Повар Даніл, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Віра Кобзар, Віктор Андрієнко, Наталка Денисенко, Ірина Сопонару, Анастасія Оруджова, Ольга Сумська, Олена Хохлаткіна, Дар’я Білоцерковець, Володимир Ращук

Камео: Євген Таллер, Ніколас Карма

Продюсери: Анна Єлісєєва, Анастасія Лодкіна

Режисер: Олексій Єсаков

Камера: Володимир Іванов

Сценарій: Михайло Гусаров, Анастасія Лодкіна, Сергій Лущік

Виконавчий продюсер: Сергій Демидов

Лінійна продюсерка: Ярина Фостяк