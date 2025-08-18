Іван Бліндар про зйомки у фільмі Песики з Лесею Нікітюк: що розповів актор

Новий каналG.spaceНовини

Магія, кохання та багато сміху! 24 серпня о 19:00 на Новому каналі – телепрем’єра нашумілої комедії «Песики». Тож гарний настрій та безліч чуттєвих моментів гарантовані

Понад сто собак на знімальному майданчику, у головній ролі – зіркова ведуча Нового каналу Леся Нікітюк та одні з найвідоміших українських акторів, які через Лесю втрапили в містичну історію. Комедія «Песики» від FILM.UA Group у партнерстві з Новим каналом стала справжнім кінотрендом! І якщо ви досі її не бачили, то вже 24 серпня о 19:00 матимете таку можливість. У центрі сюжету – амбітна та егоїстична Яна (Леся Нікітюк), яка стикається з магічним прокляттям – її коханці перетворюються на собак. Компанію Лесі на екрані склали Тарас Цимбалюк, Артур Логай, Дмитро Сова, Артемій Єгоров, Кирило Ганін, Повар Даніл, Володимир Ращук та Іван Бліндар. Останній зізнається: участь у цьому фільмі була справжнім задоволенням.

– Це веселий та прикольний фільм з чудовим акторським складом та грою. І що ще важливо – це легка й смішна комедія, яка ідеального підходить, аби провести вечір з дівчиною чи з друзями, трішки відволіктися, – впевнений актор фільму «Песики» Іван Бліндар. – Неймовірний кайф був зніматися з собаками, я просто насолоджувався, бо дуже люблю собак, обожнюю!

Знімальний процес був наповнений комічними ситуаціями не лише через собак, а й через деяких акторів. А ще на майданчику було багато тепла та підтримки.

– Найсмішніший момент на зйомках для мене – це коли з нами в кадрі був Повар Даніл. Він мене розколював, як білка горіхи, стримати сміх було неможливо. Його безпосередність мене просто вбивала, – сміється Бліндар. – А з Лесею Нікітюк у мене було лише дві сцени, але я старався підтримувати її. З будь-яких питань, з якими вона зверталася, намагався якось пояснити або чимось допомогти. Хотів, щоб Лесі було максимально комфортно на майданчику. А от про її вагітність не здогадувався навіть на секунду, принаймні в мене так було, можливо, хтось інший знав (сміється).

Святкуйте День Незалежності разом з Новим! 24 серпня о 19:00 на каналі – комедійний фільм «Песики» з Лесею Нікітюк у головній ролі. Не пропустіть!

