Евровидение 2024: Украина — выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Во вторник, 7 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения 2024. alyona alyona & Jerry Heil выступали под номером 5. Как прошло выступление представителей Украины — расскажет Новый канал. Смотри видео выступения на Новом канале!

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Евровидение 2024: как выступили alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

alyona alyona & Jerry Heil зажгли сцену Евровидения 2024 со своей песней Teresa & Maria! Выступление украинок выглядело одновременно нежно и мощно. Аплодисменты в зале звучали с первых аккордов украинского номера.

Jerry Heil немного сменила имидж. Она выступила с наращенными волосами в бежевом длинном платье, разлетавшемся от ветра. Особенно эффектно платье выглядело, когда Jerry Heil взбиралось по скале, а позади нее огненное шоу имитировало падение фосфорных бомб. Также стоит отметить потоки воды, которые «текли» по сцене и образ Jerry Heil на большом экране, как Девы Марии.

А вот аlyona alyona надела серый костюм для выступления на сцене. В начале своей партии реперка эффектно достала из прически декоративный меч. В образ каждой из артисток дизайнеры добавили элементы доспехов и оружия, как символ героизма украинцев.

Не менее эффектным был и конец выступления: когда alyona alyona & Jerry Heil легли на сцену и оказались как на древнегреческой картине с образами святых женщин.

Напомним, что украинская клипмейкерка Таня Муиньо стала режиссером сценического выступления украинских представительниц на Евровидении 2024 года.

Фото Instagram, eurovision.tv

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