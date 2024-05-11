Новый каналG.spaceНовости

Евровидение 2024: как выступила Украина — alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Евровидение 2024: Украина — выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Во вторник, 7 мая, состоялся первый полуфинал Евровидения 2024. alyona alyona & Jerry Heil выступали под номером 5. Как прошло выступление представителей Украины — расскажет Новый канал. Смотри видео выступения на Новом канале!

Сколько раз Украина выигрывала Евровидение: победители от Украины за все года

Cейчас смотрят

Евровидение 2024: как выступили alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

alyona alyona & Jerry Heil зажгли сцену Евровидения 2024 со своей песней Teresa & Maria! Выступление украинок выглядело одновременно нежно и мощно. Аплодисменты в зале звучали с первых аккордов украинского номера.

Евровидение 2024: Украина — выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Jerry Heil немного сменила имидж. Она выступила с наращенными волосами в бежевом длинном платье, разлетавшемся от ветра. Особенно эффектно платье выглядело, когда Jerry Heil взбиралось по скале, а позади нее огненное шоу имитировало падение фосфорных бомб. Также стоит отметить потоки воды, которые «текли» по сцене и образ Jerry Heil на большом экране, как Девы Марии.

Евровидение 2024: Украина — выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

А вот аlyona alyona надела серый костюм для выступления на сцене. В начале своей партии реперка эффектно достала из прически декоративный меч. В образ каждой из артисток дизайнеры добавили элементы доспехов и оружия, как символ героизма украинцев.

Евровидение 2024: Украина — выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Не менее эффектным был и конец выступления: когда alyona alyona & Jerry Heil легли на сцену и оказались как на древнегреческой картине с образами святых женщин.

Евровидение 2024: Украина — выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Напомним, что украинская клипмейкерка Таня Муиньо стала режиссером сценического выступления украинских представительниц на Евровидении 2024 года.

Фото Instagram, eurovision.tv

Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

Евровидение 2024: кто прошел в финал конкурса

євробачення 2024 новини шоубізнесу шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь