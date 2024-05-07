Влада Роговенко во второй раз стала мамой: как прошли роды (ФОТО)

Участница проектов Нового канала «Від пацанки до панянки» и «Супермодель по-українськи» Влада Роговенко сообщила подписчикам радостную новость – девушка во второй раз стала мамой

Новостью блогерша поделилась в своем Instagram, где транслировала почти весь процесс родов. Рожала девушка в Америке.

4 мая Влада рассказала в Stories, что отправляется в роддом. Врачи прогнозировали роды еще на конец апреля, но малыш решил по-другому.

Вечером 4 мая первым о том, что Влада родила второй раз, об этом сообщил ее муж.

Она родила мальчика! Новый канал от всей души поздравляет Владу и ее семью с появлением сына.

Пока девушка официально не объявила имя мальчика, но в одной из Stories она написала следующее:

– Тем родился весом 4,100 кг, – рассказала блогерша.

Влада рассказала, что вторые роды были у нее не такими легкими, как первые. Девушка собиралась рожать с эпидурульной анестезией и сообщила врачам, что первые роды у нее были очень быстрыми. Однако американские врачи не спешили к Владе и она долго ждала анастезиолога.

Все ее родные, в том числе и муж Александр, были на связи во время родов.

А ночью блогерша уже успела вкусно поесть 🙂 Влада рассказала, что ей не спится и они постоянно ходят любоваться своим вторым сыном.

