«Три дні я була наче в пеклі»: новонародженого сина Влади Роговенко забрали до реанімації

Учасниця «Від пацанки до панянки» та «Супермодель по-українськи» (Новий канал), яка вдруге стала мамою, розповіла, що трапилося з дитиною після пологів, та в якому стані немовля зараз

Кілька днів тому, 4 травня, улюблениця українських глядачів Влада Роговенко вдруге стала мамою. Хлопчик народився в американському шпиталі в Маямі. Пологи минули добре, але те, що відбулося після них, затьмарило радість від довгоочікуваної зустрічі з малюком та стало неабияким приводом для хвилювання. Влада Роговенко в ексклюзивному коментарі Новому каналу розповіла про те, що сталося.

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– Моя дитина опинилася в реанімації. 5 травня, на Великдень, медичний персонал забрав малого на купання. І якраз мій старший син мав прийти в лікарню й познайомитися з братиком, – розповідає Влада Роговенко. – Його забрали, десь через 30 хвилин мої друзі привели Марка, і ми всі разом чекали на малюка. Раптом приходить лікар і говорить, що моя дитина в реанімації. Я в шоковому стані, не розумію, що відбувається. Лікарі почали робити обстеження, і з’ясувалося, що в сина уповільнюється серцебиття до 70-80 ударів на хвилину, а потім різко підвищується до 120. Воно нестабільне, стрибає туди-сюди, через це йому не вистачає кисню. Тому лікарі забрали його до реанімації та почали з’ясовувати, що відбувається.

Наступні кілька днів стали для Влади та її родини ще тим випробуванням. Адже щоб перевірити все, потрібен час.

– Три дні я провела, як у пеклі, не розуміла, що відбувається, чекала на всі аналізи, дуже нервувала. Були припущення, що це або серце, або інфекція. Здали аналізи, тест на інфекцію треба було чекати 48 годин, усе гаразд, інфекції немає. УЗД серця, дякувати Богу, теж нормальне, – ділиться Влада. – Обстеження продовжилися, перевірили все, що тільки можна було. Я за все своє життя таких аналізів ніколи не здавала. І останнє, що ми зробили сьогодні – це МРТ голови. Теж усе добре.

Вірогідно, що проблема – в адаптації дитини до навколишнього світу, і з часом показники нормалізуються. Але лікарі вирішили не ризикувати, тож поки що малюк лишається у шпиталі.

– Зараз я вже вдома зі старшим сином Марком, але Тім досі в реанімації. Щодня туди їжджу, відвожу Марка до садочка й одразу до лікарні. Коли сина випишуть – незрозуміло. Поки через його стан вони не можуть цього зробити. – говорить Влада. – І як з’ясувалося, я народжувала у клініці, яка спеціалізується на недоношених вагітностях та різних патологіях. Тому якщо в інших лікарнях під час пологів щось іде не так, усіх таких немовлят привозять сюди. Дякувати Богу, з дитиною все гаразд, аналізи чудові, це не інфекція, це не проблеми з органами, вірогідно, просто така адаптація. Я його розумію, бо тут, у Маямі, дуже спекотно. І ще досі не вірю, що я мама двох.

Новий канал щиро вітає Владу та її чоловіка з народженням сина. Бажаємо малюку якнайшвидшої виписки та міцного здоров’я, а Владі – швидкого відновлення