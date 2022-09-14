Бритни Спирс может навсегда уйти со сцены: новое заявление Бритни

Известная всему миру певица Бритни Спирс заявила, что может навсегда покинуть свою музыкальную карьеру
У себя в Instagram-блоге Спирс сообщила, что причиной такого решения стали моральные травмы, полученные после 13-летнего пребывания на попечении отца. Они до сих пор не дают покоя знаменитости. Позже артистка удалила этот пост.
– Я травмирована на всю жизнь. И да, я очень зла, и нет, я, вероятно, больше не буду выступать, просто потому что я упряма и я добьюсь своего, — написала 40-летняя звезда в посту, который позже удалила.
Также она вспомнила, как в годы активных гастролей, на пике своей популярности, она даже не могла внести правки в свои песни или посоветовать какие-то эффекты для клипов. Все решал отец.
Как добавила сама Спирс, за годы ее творческой деятельности у нее есть только одна работа, которая ей самой нравилась – это «Work Bitch» 2013 года.
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Фото Getty Images, Instagram
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