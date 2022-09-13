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Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: «Що посієш – те й пожнеш»

Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: Що посієш – те й пожнеш

Співачка Тіна Кароль, яка влітку повернулася до Києва, похизувалася цьогорічним врожаєм зі свого городу

У своєму Telegram-каналі артистка показала фото, де вона у спорт-луці стоїть з великою свіжою капустою.

– Що посієш – те й пожнеш. В усіх сенсах, – написала вона.

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Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: Що посієш – те й пожнеш

Фанати співачки в засхваті не тільки від врожаю Тіни, але й від її зовнішнього вигляду.

  • Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: Що посієш – те й пожнеш
  • Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: Що посієш – те й пожнеш
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Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: Що посієш – те й пожнеш

Фото Instagram, Telegram

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