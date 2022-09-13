Тіна Кароль похизувалась капустою з городу: «Що посієш – те й пожнеш»

Співачка Тіна Кароль, яка влітку повернулася до Києва, похизувалася цьогорічним врожаєм зі свого городу
У своєму Telegram-каналі артистка показала фото, де вона у спорт-луці стоїть з великою свіжою капустою.
– Що посієш – те й пожнеш. В усіх сенсах, – написала вона.
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Фанати співачки в засхваті не тільки від врожаю Тіни, але й від її зовнішнього вигляду.
Фото Instagram, Telegram
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