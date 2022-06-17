Где будет Евровидение 2023: конкурс пройдет не в Украине

«Евровидение-2023» состоится не в Украине. И, к сожалению, это уже официально. Об этом сообщил Европейский языковой союз.

Из-за войны, которую ведет россия против Украины, песенный конкурс в следующем году не смогут провести в Украине. Поэтому организаторы обратились в Великобританию, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

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«EBU хотел бы поблагодарить UA. Суспільне за их искреннее сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra’s 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине», — говорится в заявлении Европейского языкового союза.

Согласно правилам и для обеспечения непрерывности «Евровидения» Европейский языковой союз начнет переговоры с ВВС о потенциальном проведении конкурса в Британии. При этом в EBU отметили, что хотели бы, чтобы победа Украины сказалась на конкурсе в следующем году: «Это будет для нас приоритетом в наших обсуждениях с возможными хозяевами».

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