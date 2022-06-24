POSITIFF больше не артист MOZGI ENTERTAINMENT: Что произошло

Украинский исполнитель POSITIFF (Позитив) дал эксклюзивное интервью музыкальному порталу «МУЗВАР» и рассказал об изменениях, которые произошли в его музыкальной жизни. По словам певца, теперь он не артист продюсерского центра MOЗGI ENTERTAINMENT и работает самостоятельно.

«MOЗGI ENTERTAINMENT теперь открытый лейбл, мы больше не лейбловые артисты, а сами себе продюсеры. Сейчас я сотрудничаю с ними только в дистрибуции треков. И стало сложнее, когда ты остался один, когда тебе нужно найти команду, менеджмент. В такие времена здесь только люди, действительно верящие в тебя. И я очень им благодарен, они понимают, что сейчас это не деньги, а будущее артиста. Главное мне их не подвести», – признался POSITIFF.

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Кроме POSITIFF, с MOЗGI ENTERTAINMENT как с продюсерским лейблом работали Michelle Andrade, DOROFEEVA и группа MOЗGI. Со своим бывшим продюсером Потапом, с которым они сотрудничали десятки лет, Позитив общается по интернету, однако отмечает – у него есть свои творческие дела.

Также полномасштабное вторжение внесло коррективы и в бытовую жизнь артиста. Как признался Позитив, живет и студии, где параллельно создает новые песни. Говорит, что это удобно, потому что музыкальная муза приходит чаще всего ночью, а через комендантский час проще жить на работе.

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«Я отказался от квартиры, которую я снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась сейчас, сейчас артисты в затруднительном положении, все артисты. Я ведь не сказал, что роялти такие, как деньги с концертов, корпоративов. Все-таки на первом плане у всех артистов корпоративы. Но я думаю, что мы это можем это пережить», – рассказал исполнитель.

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Сегодня Позитив представил совместный трек вместе с Мишель Андраде и Алиной Паш под названием «Перед світанком». С Мишель это не первое сотрудничество исполнителя.

— Мишель пересекалась с Алиной на благотворительных концертах в Европе, а потом мне написала с предложением сделать общую песню. И я вспомнил, что как только началась пандемия, мы с Алиной познакомились, потом в переписке даже нашел какие-то общие музыкальные очерки. И я предложил девушкам бит, они очень быстро отреагировали, на следующий день у меня уже были записи Алины на диктофоне.