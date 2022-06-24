Новый канал>G.space>Новости

POSITIFF больше не артист MOZGI ENTERTAINMENT: Что произошло

POSITIFF больше не артист MOZGI ENTERTAINMENT: Что произошло

Украинский исполнитель POSITIFF (Позитив) дал эксклюзивное интервью музыкальному порталу «МУЗВАР» и рассказал об изменениях, которые произошли в его музыкальной жизни. По словам певца, теперь он не артист продюсерского центра MOЗGI ENTERTAINMENT и работает самостоятельно.

«MOЗGI ENTERTAINMENT теперь открытый лейбл, мы больше не лейбловые артисты, а сами себе продюсеры. Сейчас я сотрудничаю с ними только в дистрибуции треков. И стало сложнее, когда ты остался один, когда тебе нужно найти команду, менеджмент. В такие времена здесь только люди, действительно верящие в тебя. И я очень им благодарен, они понимают, что сейчас это не деньги, а будущее артиста. Главное мне их не подвести», – признался POSITIFF.

Related video

Надя Дорофеева впервые показала парня: Теперь официально (Фото)

NK | Настя Каменских выпустила новый трек «Back Home»: Слушаем!

Кроме POSITIFF, с MOЗGI ENTERTAINMENT как с продюсерским лейблом работали Michelle Andrade, DOROFEEVA и группа MOЗGI. Со своим бывшим продюсером Потапом, с которым они сотрудничали десятки лет, Позитив общается по интернету, однако отмечает – у него есть свои творческие дела.

Также полномасштабное вторжение внесло коррективы и в бытовую жизнь артиста. Как признался Позитив, живет и студии, где параллельно создает новые песни. Говорит, что это удобно, потому что музыкальная муза приходит чаще всего ночью, а через комендантский час проще жить на работе.

Голоса украинской свободы: Новый канал покажет благотворительный концерт топовых звезд

«Я отказался от квартиры, которую я снимал, потому что материально очень сложно. История моя очень изменилась сейчас, сейчас артисты в затруднительном положении, все артисты. Я ведь не сказал, что роялти такие, как деньги с концертов, корпоративов. Все-таки на первом плане у всех артистов корпоративы. Но я думаю, что мы это можем это пережить», – рассказал исполнитель.

POSITIFF больше не артист MOZGI ENTERTAINMENT: Что произошло

Спорт, литература, время на себя: как Michelle Andrade поддерживает боевой дух во время войны

Сегодня Позитив представил совместный трек вместе с Мишель Андраде и Алиной Паш под названием «Перед світанком». С Мишель это не первое сотрудничество исполнителя.

— Мишель пересекалась с Алиной на благотворительных концертах в Европе, а потом мне написала с предложением сделать общую песню. И я вспомнил, что как только началась пандемия, мы с Алиной познакомились, потом в переписке даже нашел какие-то общие музыкальные очерки. И я предложил девушкам бит, они очень быстро отреагировали, на следующий день у меня уже были записи Алины на диктофоне.

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь