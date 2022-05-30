Макс Барських — Чекай мене: премьера песни, слушать онлайн

Макс Барских презентовал новую песню «Чекай мене»

Премьера сингла состоялась в рамках благотворительного тура певца по Германии и впервые прозвучала перед публикой во время международного телемарафона Save Ukraine — #StopWar 29 мая в Берлине. Каждый трек Барских, написанный во время войны – это своего рода итог смыслов, эмоций и переживаний не только самого исполнителя, но и миллионов украинцев по всему миру.

«Чекай мене» – третий сингл певца с начала полномасштабного вторжения в Украину. Песня-обещание каждого военного, вынужденного переселенца и беженца вернуться как можно скорее домой. «Чекай мене» — это музыкальное признание в любви к Украине.

— Война разбрасывала украинцев по всему миру, и мы говорим ему «спасибо» за заботу и теплые объятия. Это невозможно переоценить. Мы всегда будем благодарны людям и городам, которые приютят наших женщин и детей, за доброту и отзывчивость. Но я уверен, что каждую ночь перед сном украинцы мечтают о возвращении в свои дома, несмотря на то, что уцелели они или стоят в руинах. О доме, своих любимых и детях в самые сложные моменты мечтают и наши защитники. Они воюют за мир на своей земле, зная, что их ждут с объятиями, исполненные любви. Наши воины вернутся, наши матери и женщины вернутся, наши дети и мир вернется. Нужно ждать и делать все ради победы, — комментирует премьеру Барских.

«Чекай мене» уже доступен для загрузки на всех цифровых платформах.

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