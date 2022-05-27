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Тина Кароль про папу, который пошел воевать: «Принять это было нелегко»

Тина Кароль про папу, который пошел воевать: Принять это было нелегко

Отец Тины Кароль, Григорий Либерман, пошел защищать страну, несмотря на свой возраст

Во время своего визита в Канны, звезда дала интервью изданию Le Figaro, где рассказала, что ее отец добровольно вступил в ряды терробороны.

– Мой отец мог бы покинуть страну в 67 лет, но хочет остаться и защищать Украину. Он вступил в ряды добровольцев территориальной обороны. Это его решение. Принять это было нелегко, – поделилась певица.

 

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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

Отметим, Григорию Либерману 67 лет (общая мобилизация проводится от 18 до 60 лет. – Ред.), и он из-за своего возраста мог беспрепятственно уехать из страны. Впрочем, мужчина выбрал другой путь.

Сама Тина Кароль сейчас активно гастролирует по миру – она дает благотворительные концерты и рассказывает правду о войне на ее Родине. Звезда призналась, что не знает, когда увидит отца, всю семью и друзей.

Фото — Instagram

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