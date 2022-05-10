Как посмотреть Евровидение 2022 в приложении Дія? Инструкция

До песенного конкурса «Евровидение-2022» остается меньше времени. Уже 10 мая в Турине состоится первый полуфинал, на котором выступят представители Украины группа Kalush Orchestra. Вся страна будет наблюдать нашу делегацию в прямом эфире. А в этом году прямой эфир Евровидения можно будет посмотреть и в «Дія».

Как посмотреть «Евровидение-2022» в «Дія»?

Чтобы посмотреть песенный конкурс через портал или приложение «Действие», нужно выбрать среди услуг «Действие TV» и включить там общественный телеканал «UA: Культура». Там будет транслироваться «Евровидение-2022».

Напомним, что «Евровидение-2022» проходит в Турине, Италия. Полуфиналы будут транслироваться 10 и 12 мая в 22:00, а победителя песенного конкурса определят в финале 14 мая. Украину на «Евровидении-2022» представляет группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

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