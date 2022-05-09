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The Rasmus спели вместе с Kalush Orchestra: Евровидение 2022

The Rasmus спели вместе с Kalush Orchestra: Евровидение 2022

В этом году Финляндию на песенном конкурсе «Евровидение-2022» представит легендарная группа The Rasmus

Финские рокеры уже успели познакомиться с представителями Украины – группой Kalush Orchestra.

The Rasmus настолько понравилась конкурсная песня коллектива, что они практически изучат наизусть припев Stefania.

 

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А потом они даже спели ее вместе с украинцами. Сначала вместе выполнили отрывок Stefania, а позже – всемирно известной композиции The Rasmus – In the shadows.

 

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Как признались музыканты рок-группы, из Kalush Orchestra у них сложились товарищеские отношения.

— Мы нашли общий язык, потому что они – группа, и мы – группа. У нас оптово-групповая похожая энергетика. И мы, и они знаем, как это быть вместе, это знакомые обои. Пожалуй, потому нам с ними легко общаться, – поделился солист The Rasmus в комментарии для Суспільного.

Фото —  Getty Images, Instagram

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