Евровидение 2022: Kalush Orchestra провел первую репетицию на сцене песенного конкурса (ФОТО)

Группа Kalush Orchestra провела первую репетицию конкурсной песни Stefania в арене Pala Olimpico в итальянском городе Турин

Фото с репетиции опубликованы на официальной странице «Евровидение-2022».

Участники коллектива отчасти изменили свои сценические образы. Лидер группы Олег Псюк будет выступать в гуцульском кептаре (жилете) и розовой панаме. У контрабасиста и свирельщика — на головах красные маки, их костюмы черного, красного и желтого цветов напоминает флаг Германии. Образ Тимофея Музычука в гуцульской одежде остался неизменным с момента нацотбора на «Евровидение».

В номере использовано освещение родных нам цветов — сине-желтое. Выступление Kalush Orchestra будет сопровождать черно-белое видео на новой версии конкурсной песни Stefania.

«Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турин в арене Pala Olimpico с участием 40 стран. Сначала будут два полуфинала – 10 и 12 мая, а 14 мая состоится большой финал конкурса.

Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под номером 6.

Пока букмекеры прогнозируют треку «Stefania» победу на песенном конкурсе, отдав KALUSH Orchestra самый высокий коэффициент – 42%.

Фото — официальная страница Евровидения

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